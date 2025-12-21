La Inspección de Trabajo realizó en Soria más de 3.000 actuaciones en 2024

Domingo, 21 Diciembre 2025 09:41

La Inspecci ón Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha reforzado en la provincia de Soria las actuaciones de control del uso fraudulento de la contratación a tiempo parcial. En el balance de 2024 se han realizado más de 3.000 actuaciones en Soria.

En el marco del plan de choque en esta materia, durante el pasado mes de noviembre se han remitido comunicaciones a empresas con un porcentaje elevado de personas trabajadoras contratadas bajo esta modalidad, con el fin de que revisen su situación.

En estas comunicaciones, la Inspección ha recordado la obligatoriedad de que la jornada declarada coincida con la jornada efectivamente realizada y ha solicitado la corrección de posibles desajustes entre ambas jornadas

Esta línea de trabajo se ha abordado en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria.

En este órgano de coordinación, la jefa de la Inspección, Paloma Ibáñez, ha trasladado un balance de actuaciones desarrolladas a lo largo de 2025 y ha expuesto las prioridades previstas para los próximos meses en materia laboral, de prevención de riesgos laborales, de Seguridad Social y de economía irregular.

Según el balance expuesto por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en 2024 se realizaron 3.080 actuaciones en Soria y, hasta octubre de 2025, la cifra alcanza 3.766.

Las áreas con mayor actividad en 2025 son Seguridad y Salud (1.624 actuaciones) y Seguridad Social (1.466), seguidas de Relaciones Laborales (488). En paralelo, el número de infracciones pasa de 499 en 2024 a 460 hasta octubre de 2025, con especial peso en Seguridad Social (267 infracciones) y Relaciones Laborales (89).

En cuanto al impacto económico, el importe total de las infracciones se sitúa en 1.523.472 euros en 2024 y en 1.337.163 euros hasta octubre de 2025. En 2025, los importes más elevados se concentran en Seguridad Social (614.979 euros) y en Empleo y Extranjeros (369.194 euros), mientras que Seguridad y Salud suma 215.435 euros y Relaciones Laborales 108.298 euros.

Además, a 1 de noviembre de 2025 constan 610 expedientes abiertos, con 238 en Seguridad y Salud, 224 en Seguridad Social, 140 en Relaciones Laborales y 8 en Empleo y Extranjeros. Este volumen de expedientes refleja la continuidad del trabajo inspector y la prioridad de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad Social en la provincia.

Ámbito laboral

En el ámbito laboral, la Inspección mantiene actuaciones planificadas sobre salarios y tiempo de trabajo, con especial atención al control del registro de jornada. La ITSS también ha informado de actuaciones relacionadas con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la no discriminación por motivos distintos al género y la conciliación de la vida laboral y familiar. A estas líneas se suman controles en contratación, intermediación laboral y supuestos de cesión ilegal de personas trabajadoras.

En prevención de riesgos laborales, la ITSS ha desarrollado actuaciones específicas durante el periodo estival en sectores como la construcción y la agricultura, en relación con la campaña de exposición a condiciones ambientales adversas.

En paralelo, continúan las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, junto con actuaciones sobre agentes cancerígenos, gestión de la prevención y exposición a fibras de amianto.

En materia de Seguridad Social, la Inspección sostiene actuaciones sobre diferencias de cotización, encuadramientos indebidos y figuras de falsos autónomos. También impulsa controles sobre prestaciones, con la colaboración de las entidades gestoras y organismos competentes, en coordinación con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), además de la colaboración de la Agencia Tributaria.

En cuanto a economía irregular, la ITSS ha concentrado parte de sus actuaciones en sectores de especial actividad durante el verano, como la agricultura, la hostelería y la construcción, con el foco en detectar situaciones de falta de alta y otras irregularidades.

Próximo año

De cara a 2026, la Inspección ha avanzado varias prioridades. En prevención de riesgos laborales, la planificación incluye un enfoque de género en sectores feminizados, con evaluaciones de riesgos psicosociales que incorporan la doble presencia.

También se prevén actuaciones sobre riesgos musculoesqueléticos vinculados a la manipulación manual de cargas, con aplicación de criterios técnicos sobre límites, cargas y agarres.

La ITSS añadirá comprobaciones sobre medidas preventivas tras un accidente de trabajo y sobre adaptación de puestos para personas con discapacidad. También prevé actuaciones sobre la edad y la diversidad generacional, con integración de estos factores en las evaluaciones de riesgos y en la planificación preventiva.

En materia laboral, la Inspección mantendrá el control del fraude en contratación, con atención específica a los contratos a tiempo parcial.

Continuará el control del tiempo de trabajo y del registro de jornada, junto con actuaciones sobre condiciones de trabajo de las personas con discapacidad.

En este ámbito, la Inspección vigilará el cumplimiento de la obligación de reserva del 2% de empleo para personas con discapacidad y reforzará la supervisión en centros especiales de empleo.

La planificación incorpora actuaciones frente a distintas formas de discriminación, incluidas las vinculadas a género, origen racial o étnico, situación de las personas migrantes y realidad LGTBI.

En Seguridad Social, economía irregular y control de trabajo de personas extranjeras, la ITSS prevé actuaciones orientadas a detectar ausencia de alta y empleo de personas extranjeras sin autorización de trabajo, con atención a sectores como agricultura, construcción, hostelería y comercio. La Inspección ha reiterado la cooperación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Agencia Tributaria para la detección de posibles situaciones de fraude.

Personal

En el plano organizativo, la Inspección Provincial ha informado sobre su dotación actual y sobre varios movimientos previstos. La plantilla cuenta con la jefatura de Inspección, tres inspectores de Trabajo y Seguridad Social, tres subinspectores de la escala de Empleo y Seguridad Social y 2 efectivos de subinspección en la escala de Seguridad y Salud. La unidad afronta una próxima salida por concurso de un subinspector de Empleo y Seguridad Social y bajas temporales por maternidad y paternidad.

La ITSS ha indicado la creación de un puesto de jefe de equipo de Inspector, que ya ha salido a concurso, y la existencia de una vacante de puesto de inspector, pendiente de convocatoria cuando finalice ese proceso.

También se ha creado un puesto de subinspector laboral (coordinador) de la escala de Empleo y Seguridad Social, que se encuentra vacante a la espera de concurso.

En el área administrativa figuran vacantes dos plazas, entre ellas la de secretario general, cuya cobertura está prevista próximamente, y dos puestos de jefe de negociado.



