CC.OO. denuncia falta de profesionales en Sanidad, en plena campaña de gripe

Domingo, 21 Diciembre 2025 14:13

La secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, ha lamentado que la Junta de Castilla y León “siga desmantelando la sanidad en Soria poniendo en riesgo la salud de la población”. Así se constata con las vacantes del Servicio Territorial de Sanidad de Soria.

CCOO denuncia que entre las vacantes del Servicio Territorial de Sanidad de Soria se encuentran las de epidemiología, en plena campaña de la gripe

De los 7 médicos que contempla la RPT de funcionarios, solo está cubierta una plaza de la sección de promoción de la salud y salud laboral.

Faltan dos médicos en esa misma sección, dos en epidemiología y uno en ordenación sanitaria. También hay vacantes en la RPT de técnicos medios de salud pública (enfermería).

Debería haber 5 profesionales, pero existen 2 vacantes.

Enciso ha advertido que al no estar cubiertas las dos plazas de epidemiología, “se compromete el control de las enfermedades”, porque esta especialidad permite la detección precoz de brotes y el control de enfermedades transmisibles como la tuberculosis, el VIH, gripe, covid….

“Nos consta que hay pacientes diagnosticados con tuberculosis que no están siendo controlados por esa falta de profesionales”, ha lamentado Enciso.

Por otro lado, se da la paradoja que hace solo unos días, la Junta de Castilla y León recomendó la vacunación de la gripe en mayores de 60 años, porque los casos se están multiplicando, “pero no hay epidemiólogos en el Servicio Territorial de Sanidad de Soria”.

Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población soriana y que el virus de la gripe este año ha mutado, “hay un riesgo de un alto índice de contagio que difícilmente se va a controlar con esas vacantes en el servicio territorial”.

Enciso ha denunciado que “no tener epidemiólogos en diciembre es como no tener bomberos forestales en verano”.

La dirigente sindical ha criticado la “mala gestión sanitaria” de la Junta de Castilla y León que suma otro episodio más con estas vacantes.

Enciso ha denunciado que mientras el consejero de Sanidad presentaba, hace unos días, en San Leonardo, el nuevo Centro de Salud, con 23 años de retraso respecto al compromiso de la Junta, tiene desmantelado el Servicio Territorial de Sanidad de Soria, por lo que “desde CCOO exigimos que se cubran todas las plazas de manera inmediata”.

Esta situación ha propiciado que no haya epidemiólogos en dicho servicio, por lo que el sindicato teme que no se controle la propagación de contagios como la gripe, el covid, VIH o la tuberculosis.

que, hace solo unos días, la Junta de Castilla y León recomendó la vacunación de la gripe en mayores de 60 años, porque los casos se están multiplicando, “pero no hay epidemiólogos en el Servicio Territorial de Sanidad de Soria”.

Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población soriana y que el virus de la gripe este año ha mutado, “hay un riesgo de un alto índice de contagio que difícilmente se va a controlar con esas vacantes en el servicio territorial”.