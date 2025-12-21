Ganadores del XIV Torneo Benéfico de Póker a favor de ASPACE Soria

Domingo, 21 Diciembre 2025 08:42

Como cada año y como antesala a las celebraciones navideñas, Aspace Soria ha celebrado este sábado 20 de diciembre su XIV Torneo Benéfico de Póker, una cita ya consolidada en el calendario solidario de la provincia.

El torneo ha tenido lugar en el local de la Cuadrilla del Salvador y ha contado con la participación de 56 jugadores, que desde las 16:00 horas han disfrutado de una intensa y agradable tarde-noche marcada por el buen ambiente y la solidaridad.

Desde Aspace Soria han agradecido en un comunicado, un año más, la implicación de todas las empresas colaboradoras y de los jugadores, cuya participación hace posible la celebración de este evento tan especial.

Asimismo, han destacado la colaboración especial a Alberto Rebollar por su apoyo e implicación constante año tras año, así como a sus embajadores Cejakas14 y Adrián Mateos, referentes del póker y grandes aliados de su causa.

También ha agradecido a Alberto la disposición del espacio para la realización del torneo.

Los tres primeros clasificados del torneo fueron:

1.Mario Carnicero

2.Sergio Mediavilla

3.Jesus Martínez