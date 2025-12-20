El torero Saúl Jiménez Fortes, protagonista en ciclo taurino de Celtiberia de Soria

El torero Saúl Jiménez Fortes es el próximo protagonista del Ciclo Taurino de Navidad de la asociación cultural taurina de Celtiberia de Soria.

Tras la conferencia inaugural del Ciclo Taurino de Navidad de la asociación cultural yaurina Celtiberia de Soria con la presencia del ganadero Tico Morales de la ganadería de Partido de Resina el pasado jueves, el LX Ciclo continúa el próximo lunes, 22 de diciembre, con la intervención del torero malagueño Saúl Jiménez Fortes.

El acto, con entrada libre limitada al aforo, comenzará a las 20,15 horas en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia de Soria.

Saúl Jiménez Fortes, nacido en una familia predominantemente taurina, despertó su vocación bien temprano.

Sus padres no sólo eran aficionados, sino que se dedicaban profesionalmente al mundo del toro. Así, su padre, Gaspar Jiménez, es un banderillero retirado y actual empresario taurino y su madre, Mari Fortes, fue pionera siendo una de las primeras mujeres en vestirse de luces.

Desde que tomó la alternativa en el año 2011 en la plaza de toros de Bilbao, la carrera de Saúl ha estado llena de obstáculos en forma de percances y de tardes de increíble entrega, compromiso y valor, lo que le ha propiciado un importante hueco en la afición madrileña.

El torero malagueño sufre epilepsia desde pequeño, lo que puede presentar un problema a la hora de ponerse delante de un toro, pero sus ganas, su pasión y su fuerza le facilitaron tomar la resolución de seguir viviendo como realmente quiere, vestido de luces.