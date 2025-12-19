Alerta por nieve en carreteras de la provincia para el domingo

Viernes, 19 Diciembre 2025 18:43

El Delegado del Gobierno en Castilla y León ha activado la alerta por nieve, para este domingo, en varias provincias de la Comunidad, entre ellas Soria.

Las situaciones meteorológicas extremas anunciadas por AEMET puedan afectar a la Red de carreteras del Estado en la Comunidad.

En concreto, para el domingo, la previsión afecta a seis de las nueve provincias de Castilla y León, entre ellas Soria.

La previsión se nieve se contempla en la próvincia de Soria en la ibérica y en el Sistema Central, el domingo 21 de diciembre.

Todavía no ha fecha para desactivar esta alerta.

Los acumulados de nieve de 10 centímetros se esperan por encima de los 900 metros de altitud.