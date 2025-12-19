El Numantino organiza talleres didácticos infantiles durante vacaciones de Navidad

Viernes, 19 Diciembre 2025 17:52

El Museo Numantino organiza una nueva edición de talleres didácticos infantiles con motivo de las vacaciones escolares de Navidad, dirigidos a público infantil de entre 5 y 10 años.

La propuesta tiene como finalidad acercar la historia y el patrimonio de manera amena y adaptada a las distintas edades, a través de actividades participativas en las salas de la exposición permanente.

Podrán participar los menores nacidos entre los años 2015 y 2020, ambos inclusive, en un total de siete talleres que se celebrarán los días 23, 26 y 30 de diciembre, y 2 de enero, en dos turnos diarios, a las 11.00 y a las 12.30 horas. Cada sesión tendrá una duración aproximada de 60 minutos.

La inscripción se realizará a través de la página web del museo, https://museonumantino.es/., y el número de plazas está limitado a 15 participantes por taller, que se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

El plazo para realizar la reserva se ha abierto hoy viernes, 19 de diciembre, y permanecerá abierto hasta las 00.00 horas del domingo 21 de diciembre.

Los más pequeños podrán participar en el taller ‘Un invierno tejido’, que se celebrará los días 23, 26 y 30 de diciembre, y 2 de enero, a las 12.30 horas.

La actividad propone un acercamiento sencillo a las técnicas textiles utilizadas desde la Prehistoria y a lo largo de la Antigüedad, cuando las personas empleaban fibras vegetales para elaborar hilos y tejidos con los que protegerse del frío y otras inclemencias, además de como elemento de identificación social.

Dirigido a niños y niñas de entre 5 y 7 años, el taller permitirá descubrir cómo se recolectaban, trataban y utilizaban las plantas en el pasado, a través de una actividad manual adaptada a su edad, que permite conocer una de las técnicas más antiguas de la humanidad y su importancia en la vida cotidiana.

Taller para menores nacidos entre 2015 y 2017

Para esta franja de edad se ha diseñado el taller ‘¿Cuándo cambia el tiempo?’, que se desarrollará los días 26 y 30 de diciembre, y 2 de enero, a las 11.00 horas.

La actividad se centra en cómo las sociedades prehistóricas interpretaban el paso del tiempo y los cambios estacionales a partir de la observación de la naturaleza, el movimiento del sol y las estrellas, y el comportamiento de los animales.

El taller propone un recorrido histórico por el papel de la fauna como indicador del inicio del invierno y del nuevo ciclo anual, combinando contenidos teóricos con una propuesta práctica de carácter participativo que refuerza los conocimientos trabajados durante la sesión.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo Numantino a través del correo electrónico museo.soria.deac@jcyl.es

Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con la educación patrimonial y la difusión de la cultura desde edades tempranas, acercando el conocimiento histórico y arqueológico a la infancia de una forma accesible, participativa y adaptada a cada etapa educativa, y fomentando el interés por el patrimonio como parte fundamental de la identidad cultural.