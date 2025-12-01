Rehabilitación energética de edificio de Soria tras integrarse en Red de Calor

La comunidad de propietarios del edificio situado en Venerable Palafox número 1 de Soria, junto a la plaza de toros, avanza en un proceso integral de mejora energética tras formalizar su incorporación a la Red de Calor de Soria.

Con esta decisión, los 17 propietarios han sustituido su anterior caldera de gas por un suministro de calefacción renovable, estable y de menor impacto ambiental.

La conexión permite reducir aproximadamente 43 toneladas de CO₂ al año, favoreciendo la disminución de emisiones y reforzando la estrategia de sostenibilidad de la ciudad.

La Red de Calor de Soria, impulsada por Rebi continúa consolidándose como una infraestructura energética clave para la ciudad, tanto por su contribución a la descarbonización como por su papel en la utilización responsable de los recursos forestales de proximidad.

Ángel Sáinz, responsable comercial de la Red de Calor, ha explicado que “la incorporación de nuevos edificios al sistema representa un beneficio directo para el conjunto de Soria.

Cada conexión implica una reducción real de emisiones y una mayor eficiencia en el uso de energía térmica, a la vez que se genera actividad económica asociada al mantenimiento y operación de la Red”.

En el marco de las actuaciones previstas en el edificio, la comunidad de Venerable Palafox 1 ha obtenido una ayuda pública que cubre el 80% del presupuesto destinado a la rehabilitación energética. Gracias a su conexión a la Red de Calor y al uso de energías renovables, los 17 vecinos del edificio han podido acceder a la mayor subvención para su proyecto. “Una muestra más de cómo las soluciones sostenibles cuidan el planeta y también generan ventajas directas para las personas”, ha puntualizado Sáinz.

Una rehabilitación energética integral del edificio

El inmueble lleva a cabo una intervención de rehabilitación que incluye la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE), una de las actuaciones más efectivas para mejorar la eficiencia de la envolvente del edificio y reducir las pérdidas energéticas.

La aplicación del SATE permitirá optimizar el comportamiento térmico de las fachadas, aumentar el confort interior en invierno y verano, y disminuir el consumo necesario para mantener condiciones de temperatura adecuadas.

El proyecto contempla también actuaciones complementarias como revestimientos, falsos techos, mejoras estructurales o trabajos destinados a reforzar la impermeabilización y durabilidad de la envolvente.

La ejecución incluye procedimientos de control de calidad, supervisión técnica y cumplimiento de la normativa vigente en materia de eficiencia energética y edificación.

En paralelo, la conexión previa del edificio a la Red de Calor garantiza que, tras la rehabilitación, el inmueble disponga de un suministro térmico renovable adaptado a su nueva configuración.

La integración incluye la acometida, los equipos de producción térmica y la conexión a los sistemas hidráulicos internos, asegurando una distribución eficiente y estable de la energía.

La combinación de una mejora integral de la envolvente y el acceso a una fuente renovable permitirá al edificio reducir de manera notable su consumo energético y su gasto anual en calefacción.

Con ello se refuerza la resiliencia del inmueble frente a la volatilidad de precios de los combustibles fósiles y se consolidan condiciones de bienestar térmico más estables para todos los residentes.