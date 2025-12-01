El jurado selecciona 10 finalistas para la Mejor Tapa Micológica Provincial de Soria

Lunes, 01 Diciembre 2025 13:57

Diez establecimientos optan al primer premio de la Mejor Tapa Micológica Provincial y otros diez son los finalistas que se disputan la Mejor Tapa Micológica Popular, según la selección realizada por el jurado del CIFP La Merced, que ha destacado a otros 4 finalistas para la categoría Mejor Calidad en el Servicio, mientras otros 5 —preseleccionados por la Fundación Caja Rural de Soria— competirán en la fase final a la Mejor Tapa Micológica Mediterránea.

La Mejor Tapa Micológica provincial se elegirá entre las propuestas presentadas por El Rosco, Santo Domingo II, La Cocina del Casino, Trashumante, Casa Arévalo, Virrey Palafox, La Gastro Tasquita, La Chistera, Ruters y Rey Alfonso (Hotel Alfonso VIII).

Por su parte, Casa Arévalo, El Kiosco, El Fogón del Salvador, La Espiga de Oro, La Chistera, La Cocina del Casino, Ruters, Santo Domingo II, Más que dos y Taberna Mercedes son los preseleccionados por el público, encargado de determinar quién de ellos será el ganador de la Mejor Tapa Micológica Popular.

En la categoría Mejor Calidad en el Servicio pasan a la final Casa Arévalo, Rey Alfonso, Trashumante y Virrey Palafox, mientras que la Mejor Tapa Micológica Mediterránea se disputa entre La Cocina del Casino, El Rosco, Virrey Palafox, La Espiga y Taberna Mercedes.

El fallo de las cuatro categorías a concurso se dará a conocer el próximo 9 de diciembre en un acto que pondrá el broche final a esta edición.

La Semana de la Tapa Micológica organizada por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) ha cerrado su XVII edición con un balance positivo, pese a las dificultades meteorológicas.

Del 14 al 23 de noviembre, los 22 establecimientos participantes sirvieron 25.000 tapas, una cifra notable que confirma el interés del público por la propuesta gastronómica de ASOHTUR, pese a que la lluvia y el frío condicionaron la afluencia, reduciendo la asistencia prevista.

En cuanto al perfil del visitante, se mantiene un marcado carácter local, con un 80% de público soriano frente a un 20% de turistas, porcentaje este último afectado por la mala campaña micológica, que tradicionalmente actúa como un atractivo adicional en estas fechas.

El jurado, formado por expertos del CIFP La Merced de Soria, ha calificado el nivel gastronómico de las creaciones como “muy bueno”, destacando la creatividad, la calidad y la presentación de las elaboraciones. Asimismo, ASOHTUR se muestra especialmente satisfecha con la excelente acogida de los vinos D.O. Ribera del Duero de Soria con el que proponía acompañar las tapas, cuyo consumo se ha incrementado respecto a ediciones anteriores.

En opinión de ASOHTUR, la colaboración público-privada ha resultado nuevamente esencial para garantizar el éxito del certamen.

En la organización de esta XVII Semana de la Tapa Micológica, la Agrupación soriana de Hostelería y Turismo ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial de Soria, Caja Rural de Soria y su Fundación, el CIFP La Merced y la Asociación Montes de Soria, además de la de las empresas Malvasía, Arotz, Frisoria y Comercial Hermanos Ortega y las bodegas sorianas de la D.O. Ribera del Duero Dominio de Atauta, Agoris, Castillejo de Robledo, Viñedos y Bodegas Gormaz y Rudeles.

Estas alianzas favorecen la profesionalización del evento, mejora la experiencia del visitante y contribuyen a generar un importante impacto económico y turístico en la provincia.

La Agrupación es una de las 46 sectoriales que forman FOES (Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas) y es miembro, además, de la Cámara de Comercio e Industria de Soria, HOSTURCYL (Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León) y CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos).