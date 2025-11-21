Hacienda enseña, en programa educativo, el valor de los impuestos a escolares sorianos

Viernes, 21 Noviembre 2025 18:00

La Agencia Tributaria de Soria ha entregado al mediodía de hoy los premios del programa educativo que promueve en colegios para enseñar a los escolares el valor de los impuestos en la sociedad.

La Agencia Tributaria viene desarrollando desde el año 2003 el Programa de Educación Cívico-Tributaria (PECT), como un programa educativo cuyo objetivo es explicar a la ciudadanía más joven el impacto que el sistema fiscal, en su doble vertiente de ingresos y gastos públicos, tiene en su vida cotidiana y en sus perspectivas de futuro.

Gracias al personal formador existente en todo el territorio, se realizan, a solicitud de los responsables de los centros, diversas actuaciones como jornadas de puertas abiertas en las oficinas de la Agencia Tributaria y charlas impartidas por personal de la Agencia Tributaria en los centros educativos

Como actividad íntimamente ligada a éstas, se celebra un concurso nacional para los alumnos de los centros, en los que se premian varias categorías: redacción, carteles gráficos y audiovisuales.

En Soria, se han entregado al mediodía de hoy los premios provinciales, que han recaído en diez alumnos de los colegios Virgen de Olmacedo (Ólvega), Doce Linajes, Politécnico y Escolapios (Soria).

PREMIADOS DEL CONCURSO PECT 2024-25

Categoría Primaria. Modalidad Dibujo

Finalistas provinciales

Nadia García Silva. CEIP Virgen de Olmacedo (Ólvega)

Pablo Durán Ceña. CEIP Doce Linajes (Soria)

Categoría Secundaria. Modalidad Redacción

Finalista provincial:

Ainoa Martínez Sierra. IES Politécnico ( Soria).

Categoría Secundaria. Modalidad Pieza Publicitaria

Finalistas provinciales:

Ami Alejandre. IES Politécnico (Soria)

Rafael Miguel Oroz. Colegio Nuestra Señora del Pilar. Escolapios (Soria)

Laura López Ortiz. Colegio Nuestra Señora del Pilar. Escolapios (Soria)

María Victoria Moratinos Sánchez. Colegio Nuestra Señora del Pilar. Escolapios (Soria)

Inés Serrano Granados. Colegio Nuestra Señora del Pilar. Escolapios (Soria)

Categoría Secundaria. Modalidad Redacción

Finalista regional:

Paula Lafuente Romero. IES Politécnico (Soria),

Categoría Secundaria. Modalidad Pieza Publicitaria.

Clasificada fase nacional:

Claudia Gallardo Romero. Colegio Nuestra Señora del Pilar. Escolapios. Soria.