"Sentada pacifica" de estudiantes del CAFyD para reclamar regulación estatal

Viernes, 21 Noviembre 2025 11:30

Los estudiantes del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD) del Campus de Soria protagonizarán una "sentada pacífica" el próximo 24 de noviembre, para reclamar al Gobierno una ley que regule y ordene las profesiones del deporte y la actividad fisica en España.

La Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD) ha convocado la movilización nacional para el lunes 24 de noviembre a las 11:00 horas, que tendrá lugar en todas las facultades del territorio español donde se imparte el Grado en CAFyD, incluida la Universidad de Valladolid, en concreto en el Campus de Soria.

Esta movilización, en formato de sentada pacífica, ha sido organizada con motivo de la histórica petición para que el Gobierno promueva la Ley relativa a la regulación y ordenación estatal de las profesiones del deporte y la actividad física en España.

"Consideramos imprescindible trasladar a la comunidad universitaria la preocupación del estudiantado ante la situación actual y la necesidad urgente de una ordenación profesional justa, coherente y acorde al nivel formativo de nuestro sector", ha señalado en un comunicado.

Durante la movilización se procederá a la lectura del manifiesto nacional, elaborado y aprobado por la Asamblea Nacional de Estudiantes de CAFyD.

En él se detallan los motivos por los que exigimos una legislación sólida que garantice la calidad y seguridad de los servicios físico-deportivos en España, la protección de la ciudadanía, la homogeneidad normativa entre comunidades autónomas y la dignificación y reconocimiento competente de los profesionales del ámbito.

La citada asamblea ha destacado que e trata de una acción totalmente pacífica, organizada y respetuosa, orientada únicamente a visibilizar la situación actual del colectivo y a solicitar que se atiendan las reivindicaciones del estudiantado de CAFyD en este proceso legislativo.

El acto se realizará en el hall de la entrada principal del Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid en este horario:

Comienzo de la sentada pacífica. (11h)

Lectura manifiesto por parte del estudiantado. (11:15h)

Vuelta a las clases (11:25h)