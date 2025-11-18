Inscripciones abiertas para Congreso sobre Primera Edad del Hierro en Península

Martes, 18 Noviembre 2025 20:21

La Diputación de Soria y la asociación Orígenes han avanzado el programa del congreso sobre la Primera Edad del Hierro en la Península. Las inscripciones se pueden formalizar ya en la Diputación.

El congreso se concibe como un espacio de encuentro y reflexión en torno a los avances recientes en el estudio de este periodo clave de la Protohistoria peninsular.

Página web de Diputación para inscribirse en el congreso: https://www.dipsoria.es/areas-diputacion/cultura-y-juventud/congreso-hierro

El evento se estructurará en dos partes complementarias, con el objetivo de combinar la dimensión conmemorativa con la actualización científica y metodológica.

La primera parte tendrá un carácter conmemorativo y la segunda parte, de carácter científico.