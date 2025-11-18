Martes, 18 Noviembre 2025
Buscar
Despejado
4.6 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Provincia

Provincia | Provincia

Inscripciones abiertas para Congreso sobre Primera Edad del Hierro en Península

La Diputación de Soria y la asociación Orígenes han avanzado el programa del congreso sobre la Primera Edad del Hierro en la Península. Las inscripciones se pueden formalizar ya en la Diputación.

El congreso se concibe como un espacio de encuentro y reflexión en torno a los avances recientes en el estudio de este periodo clave de la Protohistoria peninsular.

Página web de Diputación para inscribirse en el congreso: https://www.dipsoria.es/areas-diputacion/cultura-y-juventud/congreso-hierro

El evento se estructurará en dos partes complementarias, con el objetivo de combinar la dimensión conmemorativa con la actualización científica y metodológica.

La primera parte tendrá un carácter conmemorativo y la segunda parte, de carácter científico.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: provincia

Subsección: Provincia

Id propio: 94476

Id del padre: 112

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia