Inscripciones abiertas para Congreso sobre Primera Edad del Hierro en Península
La Diputación de Soria y la asociación Orígenes han avanzado el programa del congreso sobre la Primera Edad del Hierro en la Península. Las inscripciones se pueden formalizar ya en la Diputación.
Diputación promueve congreso para profundizar en valor de Edad del Hierro en Soria
El congreso se concibe como un espacio de encuentro y reflexión en torno a los avances recientes en el estudio de este periodo clave de la Protohistoria peninsular.
Página web de Diputación para inscribirse en el congreso: https://www.dipsoria.es/areas-diputacion/cultura-y-juventud/congreso-hierro
El evento se estructurará en dos partes complementarias, con el objetivo de combinar la dimensión conmemorativa con la actualización científica y metodológica.
La primera parte tendrá un carácter conmemorativo y la segunda parte, de carácter científico.