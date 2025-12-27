Aesclick vuelve a donar juegutes a niños de parroquia de Camaretas
Un año más, la asociación española de coleccionistas de playmobil, Aesclick, ha donado cajas de juguetes que realiza por toda España a la asociación Amigos de Monseñor Óscar Romera, de la parroquia de Camaretas.
La Asociación de Coleccionistas de Playmobil Aesclick ha donado juguetes para los niños más desfavorecidos de la parroquia de Camaretas a los niños de la asociación Monseñor Óscar Romero.
La Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, Aesclick, nació en 2004 gracias a las inquietudes de un grupo de aficionados y amantes de los clicks que en su afán por divulgar este juguete, esta forma de ver el entretenimiento, la complicidad entre padres e hijos, quisieron dar un paso más y dejar de ser un aficionado de a pie para dotar de un aspecto formal a esta afición.