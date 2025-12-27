Aesclick vuelve a donar juegutes a niños de parroquia de Camaretas

Sábado, 27 Diciembre 2025 08:12

Un año más, la asociación española de coleccionistas de playmobil, Aesclick, ha donado cajas de juguetes que realiza por toda España a la asociación Amigos de Monseñor Óscar Romera, de la parroquia de Camaretas.

La Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, Aesclick, nació en 2004 gracias a las inquietudes de un grupo de aficionados y amantes de los clicks que en su afán por divulgar este juguete, esta forma de ver el entretenimiento, la complicidad entre padres e hijos, quisieron dar un paso más y dejar de ser un aficionado de a pie para dotar de un aspecto formal a esta afición.