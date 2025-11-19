Cuatro pueblos de la provincia marcan las temperaturas mínimas en la Península

Miércoles, 19 Noviembre 2025 08:15

Cuatro estaciones meteorológicas enclavadas en sendos puntos de la provincia han registrado esta madrugada las temperaturas mínimas en la Península, según el resumen realizado a primera hora de esta mañana por la AEMET.

En concreto, la estación meteorológica ubicada en San Pedro Manrique ha registrado, a las 3:30 horas de la madrugada, 5,1 grados bajo cero.

En segunda posición en el top 5 de temperaturas mínimas de esta madrutgada, se sitúa el observatorio enclavado en Palacios de la Sierra, con -4,9 grados bajos.

La tercera plaza es para la estación meteorológica ubicada en El Quintanarejo, en Vinuesa, con -4,8 grados bajo cero a las 2:50 horas de la madrugada.

Ucero es la cuarta temperatura mínima de esta madrugada en la Península, con -4,7 grados bajo cero a las siete.

Y Morón de Almazán es la quinta, con -4,5 grados bajo cero a las 5.50 horas.

Tras el paso de la borrasca Claudia que ha dejado abundantes precipitaciones sobre todo en el sur del país, la AEMET ha lanzado un aviso especial por nevadas en cotas bajas durante esta semana.

A partir de este miércoles penetrará en la Península y Baleares una masa de aire de origen ártico que dará lugar a un episodio invernal, con un acusado térmico y nevadas en el tercio norte peninsular, especialmente significativas en la fachada cantábrica.

Los expertos alertan que en el Cantábrico habrá precipitaciones moderadas y persistentes, especialmente durante la segunda mitad del día, y que "serán en forma de nieve a partir de unos 900 - 1200 metros, superándose espesores de 5 centímetros en puntos de la cordillera Cantábrica y de la cara norte de Pirineos".

La masa ártica irá entrando de forma progresiva, aunque la cota de nieve descenderá rápidamente durante el jueves hasta situarse por debajo de los 600 metros de forma generalizada en el tercio norte peninsular, con nevadas que podrán afectar no sólo a áreas montañosas, sino también a zonas bajas circundantes a partir de mediodía, como puntos de interior de País Vasco, Navarra y el norte de la meseta Norte.

La AEMET apunta que "el momento álgido del episodio se espera entre las últimas horas del jueves 20 y la mañana del viernes 21, cuando la cota de nieve se situará alrededor de los 300 - 400 metros en el Cantábrico oriental y alto Ebro, sin descartar que localmente se den desplomes adicionales. El impacto podrá ser significativo en esta zona, siendo probable que las acumulaciones superen los 3 - 5 centímetros, afectando a vías de comunicación importantes".

El viernes también se podrían acumular nuevamente más de 10 - 20 centímetros en puntos de montaña del tercio norte peninsular.

En cuanto a las temperaturas, los expertos alertan que habrá descensos térmicos moderados de forma generalizada, sin descartar que sean localmente notables.

Se espera que las máximas se sitúen por debajo de los 10 grados en amplias zonas de la Península, a excepción del cuadrante suroeste y los litorales, donde serán ligeramente superiores