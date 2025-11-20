Los 10 municipios en los que más ha subido la vivienda en 2025

Jueves, 20 Noviembre 2025 10:03

Entre la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia se encuentran siete de los 10 municipios españoles en los que más ha subido el precio de la vivienda usada en el último año.

Todos los incrementos en esta decena de municipios se encuentran en el 37 por ciento o por encima, lo que supera ampliamente la subida de precio a nivel nacional que se sitúa en el 15,7 por ciento.

Para el estudio se ha tomado como referencia el informe de precios de vivienda de octubre de 2025 publicado por idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa.

El municipio coruñés Malpica de Bergantiños encabeza el ranking ya que sus viviendas acumulan una subida del 57 por ciento en el último año.

Le siguen dos municipios alicantinos, Cox y Rafal, con un encarecimiento del 54 por ciento y del 53 por ciento, respectivamente.

A continuación se sitúa el municipio madrileño Villarejo de Salvanés tras una subida del 48 por ciento interanual.

En el quinto y sexto puesto aparecen dos municipios murcianos: Torre-Pacheco, donde el precio de la vivienda se incrementó en un 46 por ciento, y Fuente-Álamo, donde lo hizo en un 44 por ciento.

En la séptima plaza aparece Marina de Cudeyo, municipio cántabro donde la vivienda ha experimentado una subida del 39 por ciento con respecto a octubre del año pasado.

Cerrando el top10 hay un triple empate con un encarecimiento del 37 por ciento entre La Pobla de Vallbona, en Valencia, el murciano San Pedro del Pinatar y el también valenciano Gilet.

Municipios en los que más sube el precio en cada Comunidad

El estudio también ofrece los datos de los municipios en los que más sube el precio de la vivienda en cada Comunidad Autónoma española.

Además de los municipios antes mencionados, con incrementos del 37 por ciento o superiores, destacan aquellas regiones con municipios que han superado el 30 por ciento de subida de precio, como por ejemplo Los Villares, en Jaén (Andalucía), donde se produce un 35% de subida, la misma que en Chozas de Canales, en Toledo (Castilla-La Mancha).

Les siguen el tinerfeño Arico, en Canarias, con un 33 por ciento, y Briviesca, en Burgos (Castilla y León), con un 32 por ciento.

A continuación aparece Sinéu, en Baleares, con un incremento del 27 por ciento, el municipio asturiano de Laviana y Banyoles, en Girona (Cataluña), que comparten el 26 por ciento.

Les siguen el Valle de Trápaga, en Vizcaya (Euskadi), con una subida del 25 por ciento, Barbastro, en Huesca (Aragón), con el 22%, y Hervás, en Cáceres (Extremadura), con el 18 por ciento.

Por último aparecen dos regiones cuyo municipio que más se ha encarecido se sitúa por debajo del incremento nacional, son los casos de Logroño (La Rioja) con el 12% de subida y Tudela (Navarra) con el 11%.