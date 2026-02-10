Doce capitales española superan esfuerzo que realizan familias para alquilar vivienda

Doce capitales españolas superarn el esfuerzo para alquilar una vivienda de dos habitaciones recomendado por los expertos.

El porcentaje de los ingresos del hogar necesario para acceder a una vivienda en alquiler se encuentra en el 38 por ciento de todos los ingresos netos de una familia media en España, mientras que en el caso de la compra esa tasa es significativamente más baja: el 26 por ciento, sin tener en cuenta los ahorros necesarios para acceder a la financiación, según un estudio publicado por idealista basado en los datos del cuarto trimestre de 2025.

La falta de oferta y el consiguiente incremento de los precios es la causa de que el esfuerzo para comprar o alquilar se sitúe en entornos tan altos, sobrepasando los límites recomendados por los expertos en el caso del alquiler.

Son doce las capitales en las que el esfuerzo para alquilar una vivienda de dos habitaciones supera el 30 por ciento recomendado por los expertos.

Barcelona es ahora la que mayor porcentaje de los ingresos del hogar exige (46% de los ingresos medios que percibe una familia en la ciudad), seguida por Palma (43% de los que reciben los locales), Málaga (41%), Valencia (40%), Madrid (40%), Segovia (38%), así como en Alicante (38%), Las Palmas de Gran Canaria (35%), Santa Cruz de Tenerife (34%), Bilbao (33%), San Sebastián y Sevilla (31% en ambos casos).

En la ciudad de Ceuta el esfuerzo se sitúa en el 30 por ciento, mientras que por debajo encontramos a Vitoria (27%), Guadalajara (27%), Cádiz (27%), Salamanca, Girona, Granada, Santander y Pontevedra (que comparten una tasa del 26%). Por el contrario, el menor esfuerzo se pide en Ciudad Real (18%), Jaén (19%), Palencia (20%), Melilla (21%), Cáceres (21%), Teruel, Cuenca, Ourense, Lleida, Lugo, Soria, Huesca, Toledo y Zamora (con 22% en los 9 casos).

La provincia de Málaga es la que exige un mayor esfuerzo para alquilar una vivienda a los locales, ya que alcanza el 52% de los ingresos familiares. Le siguen Baleares (con el 46% de los ingresos), Barcelona (42%), Santa Cruz de Tenerife (40%), Comunidad de Madrid (38%), Las Palmas (38%), Valencia (37%) y Alicante (37%). Teruel (17%) es la que exige menos esfuerzo, seguida por Jaén (20%), Palencia, Ciudad Real, Soria, Lugo y León (que comparten una tasa de esfuerzo del 21%).

Esfuerzo para comprar

En la mayoría de los casos el esfuerzo para comprar es menor que para alquilar, con la excepción de San Sebastián y Palma. Además, son 4 las capitales que tienen tasas de esfuerzo superiores al 30% recomendado por los expertos: Palma (46%), Málaga (37%), San Sebastián (37%), Madrid (33%) y Barcelona (30%).

Por debajo se encuentran las ciudades de Alicante (28%), Valencia (27%), Granada (26%), Santa Cruz de Tenerife (25%), Cádiz (25%), A Coruña (25%), Pamplona, Pontevedra y Vitoria (24% en los 3 casos). La menor tasa de esfuerzo se da en Jaén, Lleida y Melilla (13% en las 3 capitales), Zamora, Palencia y Huesca (que comparten un 14%).

Entre las provincias Baleares (46%) y Málaga (46%) son las que exigen un mayor esfuerzo. Les siguen Santa Cruz de Tenerife (36%), Alicante (31%), Comunidad de Madrid (27%) y Las Palmas (27%). En la provincia de Barcelona se sitúa en el 20%. Con una tasa del 10% se sitúa Ciudad Real, seguida por Jaén, Burgos, Zamora y Cuenca (11% en los 4 casos).

Metodología

La tasa de esfuerzo mide el peso de la vivienda sobre el poder adquisitivo del hogar.

En particular, en el caso del alquiler, desde idealista/data miden la tasa de esfuerzo como la cuota anual de ingresos netos medios del hogar que se destina al pago del alquiler de una vivienda tipo de dos dormitorios. Los valores de alquiler vienen directamente de la fuente de datos idealista, que dispone de precios para cada ciudad.

Por el contrario los datos de la renta neta familiar provienen del Instituto Nacional de Estadística (INE) que también ofrece datos de renta a nivel municipal.

De la misma manera, en el caso de la compraventa, la tasa de esfuerzo se calcula como la cuota anual de ingresos netos del hogar que se destina al pago de una hipoteca “típica”, en el sentido que viene estipulada con características medias en términos de duración y tipo de interés.

Los tipos de interés se han actualizado teniendo en cuenta los datos publicados por el BCE.