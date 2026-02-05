El precio de la vivienda usada sigue batiendo registros en España

Jueves, 05 Febrero 2026 09:36

El precio de la vivienda usada en España sigue batiendo registros. Ha registrado una subida del 18,4 por ciento interanual durante el mes de enero, situándose en 2.650 euros/m2, según el último índice de precios inmobiliarios de idealista. Sólo Ourense se salva de esta tendencia alcista.

Este dato supone además una subida de un 3,7% en los tres últimos meses, de un 0,4 por ciento con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en España desde que idealista tiene registros.

Todas las Comunidades muestran precios superiores con respecto al año anterior.

La Región de Murcia (25,8%), lidera las subidas, seguida de Andalucía (21,4%), Asturias (19,2%), la Comunidad de Madrid (19,1%) y Cantabria (18,5%).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de la Comunitat Valenciana (17,8%), Aragón (14,6%), Cataluña (14,3%), Euskadi (13%), Castilla-La Mancha (12,2%) y Canarias (11,7%). Por debajo del 10% aparecen las subidas de Baleares (9,8%), Navarra (9,6%), La Rioja (8,6%) y Castilla y León (8,4%). Galicia (7,6%) y Extremadura (8,3%), por su parte, representan los menores ascensos.

Baleares con 5.194 euros/m2 es la autonomía más cara seguida por la Comunidad de Madrid (4.585 euros/m2). Les siguen Euskadi (3.460 euros/m2), Canarias (3.200 euros/m2), Andalucía (2.784 euros/m2) y Cataluña (2.776 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (1.040 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.048 euros/m2) y Castilla y León (1.287 euros/m2), que son las comunidades más económicas.

Provincias

Hasta 49 provincias tienen precios superiores a los registrados en enero del año pasado, con la única excepción de Ourense (-2,8%).

La mayor subida se ha vivido en la provincia de Valencia donde las expectativas de los vendedores han crecido un 25,9%, seguida de la Región de Murcia (25,8%), Asturias (19,2%), la Comunidad de Madrid (19,1%), Almería y Toledo (19% en ambas provincias). En la provincia de Barcelona el crecimiento ha alcanzado el 13,9%.

Baleares se reafirma como la provincia más cara para adquirir una vivienda usada (5.194 euros/m2) por delante de la Comunidad de Madrid (4.585 euros/m2).

Les sigue Guipúzcoa (4.265 euros/m2), Málaga (4.082 euros/m2), Santa Cruz de Tenerife (3.366 euros/m2), Vizcaya (3.321 euros/m2) y Barcelona (3.123 euros/m2).

Ciudad Real es la provincia más económica con un precio de 779 euros por cada metro cuadrado. Le siguen Jaén (858 euros/m2) y Cuenca (861 euros/m2).

Capitales

Todas las capitales españolas han experimentado incrementos en el precio de la vivienda usada durante los últimos doce meses.

La subida más pronunciada es la vivida por Santa Cruz de Tenerife donde el precio creció un 26,3% en el último año.

Le siguen los incrementos de León (23%), Guadalajara (22,3%), Murcia (19,1%) y Teruel (18,9%).

Por el contrario, la ciudad de Melilla (2,6%) protagoniza el menor ascenso interanual, junto a Cádiz (3,8%), Ceuta (4,2%), Vitoria y Girona (6% en ambos casos).

Entre los grandes mercados los precios han crecido en Valencia (15,9%), Madrid (14,8%), Palma (13,4%), Sevilla (12,8%), Bilbao (12,2%), Málaga (12,2%), Alicante (11,2%), San Sebastián (10,9%) y Barcelona (9,4%).

Con esta subida el precio en Madrid se establece en 5.861 euros/m2, mientras que en Barcelona el precio se ha situado los 5.148 euros/m2.

San Sebastián es la capital más cara de España al situar su precio en 6.480 euros/m2. Zamora, en cambio, es la capital más económica con sus 1.300 euros/m2, seguida por Jaén (1.403 euros/m2) y Lleida (1.458 euros/m2).