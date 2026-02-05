Berlanga de Duero acogerá entrega de premios Leonor y Gerardo Diego 2025

Berlanga de Duero acogerá este mes de febrero la entrega de la nueva edición de los Premios Leonor y Gerardo de Poesía 2025, que convoca la Diputación de Soria.

La Comisión de Cultura de la institución provincial ha aprobado hoy la fecha y el lugar de celebración del acto de entrega de los Premios Leonor y Gerardo Diego de Poesía 2025, que tendrá lugar el 21 de febrero en el municipio de Berlanga de Duero, consolidando estos galardones como un referente cultural de proyección internacional.

El diputado del área, Enrique Rubio, ha informado de que el acto de entrega se celebrará el próximo 21 de febrero y que, tal y como ha dictaminado la comisión, el municipio de Berlanga de Duero será el encargado de acoger este evento cultural.

El XLIV Premio Leonor de Poesía y el XLI Premio Gerardo Diego de Poesía continúan batiendo récords de participación en cada nueva edición.

En las últimas convocatorias se han recibido más de mil obras, resultando ganadores en 2025 Diana Carolina, con la obra “En su punto final habita el tiempo”, y Javier Parra, con el poemario “El jardín de los quietos”.

Por otro lado, la Comisión de Cultura ha aprobado un total de 290.000 euros destinados a diferentes líneas de subvenciones cuyo objetivo es apoyar económicamente a ayuntamientos y asociaciones que promueven la cultura en la provincia de Soria desde distintos ámbitos.

Con un presupuesto de 130.000 euros, se han aprobado las bases para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia destinadas a la realización de actividades culturales durante el año 2026.

Estas ayudas buscan garantizar que la cultura llegue a todos los rincones del territorio, facilitando especialmente que los pequeños municipios puedan completar y dinamizar sus calendarios culturales a lo largo de todo el año.

Asimismo, la Diputación de Soria ha aprobado en comisión las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a asociaciones culturales y juveniles de la provincia, con el fin de que puedan desarrollar programas y actividades de carácter cultural en los distintos municipios. Esta línea cuenta con un presupuesto de 50.000 euros.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Cultura, Enrique Rubio, ha señalado que “esta línea de ayudas, al igual que la destinada a los ayuntamientos, busca fomentar la vida activa del medio rural a través de la cultura, entendiendo que las asociaciones son un pilar fundamental para el dinamismo de nuestros pueblos”.

Además, la comisión ha aprobado tres nuevas líneas de subvenciones destinadas a reforzar la conservación y difusión del patrimonio cultural y musical de la provincia. Por un lado, se ha consignado una partida de 40.000 euros para apoyar a los ayuntamientos en la reproducción y mantenimiento de las indumentarias rituales vinculadas a las manifestaciones de la cultura tradicional soriana.

También se ha aprobado una línea dotada con 40.000 euros destinada a los ayuntamientos para la financiación de escuelas de música y/o danza y bandas de música municipales. Finalmente, se ha dado el visto bueno a una subvención de 30.000 euros para colaborar con los ayuntamientos en los gastos de mantenimiento de salas de exposiciones, museos y colecciones de la provincia.

En otros asuntos, la Comisión de Cultura ha aprobado la firma del convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de Ágreda, Almazán, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y San Leonardo de Yagüe, y la Diputación Provincial de Soria, para el desarrollo de la programación de los Circuitos Escénicos de Castilla y León durante el año 2026.

En el marco de este convenio, la Diputación de Soria aporta un total de 25.000 euros, lo que permitirá llevar a cabo más de 40 espectáculos en los municipios adheridos a esta iniciativa cultural.

A su vez, la Diputación de Soria ha aprobado las bases para que los ayuntamientos puedan enviar su solicitud para formar parte de los diferentes Circuitos Culturales organizados por el departamento de cultura de la institución provincial en un plazo de 20 días tras publicarse en el BOP, en los que se incluyen:

Jóvenes músicos sorianos en concierto (julio y agosto)

Talleres infantiles, juveniles y para el publico en general

Campaña DipTeatro (otoño-invierno)

Campaaña DipMúsica (otoño-invierno)

Campaña DipFolklore (otoño-invierno)

Campaña DipInfancia (otoño-invierno)

La Comisión de Cultura ha aprobado la colaboración entre la Diputación de Soria y el Conservatorio Profesional de Música “Oreste Camarca” para apoyar, promover y dar visibilidad al talento musical joven de la provincia con el II Concurso de Interpretación y Composición Oreste Camarca.

La institución provincial aporta un total de 925 euros para el desarrollo del mismo.

Y, para finalizar, se han aprobado las bases de la concesión de ayudas a las Casas Regionales de Soria para la realización de actividades culturales durante el ejercicio 2026 con el objetivo de promocionar la provincia en sus lugares de origen, con un presupuesto de 10.000 euros.