Lucrecia abre el programa de carnaval 2026 en Soria

Jueves, 05 Febrero 2026 13:42

La programación festiva del Carnaval 2026 en Soria, que se celebrará del jueves 12 al martes 17 de febrero, incluye una completa agenda de actividades para todos los públicos. Música en directo, teatro de calle, desfiles, comparsas, charangas y propuestas familiares convertirán el centro de la ciudad en un escenario festivo durante seis días.

La programación arrancará el Jueves Lardero con el pregón-concierto a cargo de la artista internacional Lucrecia, a las 20:30 horas en la Plaza San Clemente.

La noche continuará, de 23:30 a 02:30 horas, con DJ JCA y la Macrodiscomóvil La Gramola en el mismo espacio.

El viernes comenzará con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos a las 13:00 horas, desde la Plaza de las Concepciones hasta la Plaza Mayor.

A las 14:00 horas, concierto del grupo Monipolio en la Plaza Herradores. Por la tarde, el teatro de calle tomará protagonismo con la compañía internacional La Baldufa y su espectáculo de gran formato “Zeppelin” (19:30 horas, salida desde Plaza Mayor).Le seguirán la charanga La Que Has Liao (20:30 horas) y la chirigota Las Quasimozas (21:00 horas), ambas itinerantes por el casco histórico.

La jornada finalizará con el concierto de Calero LDN y DJ Noys, de 24:00 a 03:00 horas, en la Plaza Herradores.

Sábado 14 de febrero

El sábado ofrecerá una intensa programación desde la mañana. A las 12:00 horas, teatro de calle con Nicolás Chevalier y el espectáculo “Para miarte de risa” en la Plaza de las Mujeres.

A las 13:00 horas, nueva salida de Gigantes y Cabezudos desde la Plaza Mayor, y a las 14:00 horas, concierto del grupo Géminis en Plaza San Clemente.

La tarde incluirá teatro familiar con Pasito a Pasito Producciones y la obra “El rosal del tío Benigno” (18:00 horas), teatro itinerante con Billy Bluff (19:15 horas) y, a las 20:00 horas, el Gran Desfile de Carnaval, acompañado por las batucadas Kilombó y Bloco-Uke, desde la Plaza Mariano Granados hasta la Plaza Mayor.

El desfile contará con premios de 1.200 euros al mejor disfraz de grupo, 500 euros al mejor disfraz de parejas y 300 euros al mejor disfraz individual. Se valorará la participación en las calles los días 12 y 13 de febrero. Las inscripciones podrán realizarse hasta las 14:00 horas del jueves 12 de febrero en el correo dptosac@soria.es.

La noche concluirá con el concierto del artista internacional Ariel de Cuba (21:00 horas) y, desde medianoche, el fallo del concurso de disfraces y la Macrodisco La Gramola, con DJ Jorge Abad, en la Plaza Mayor.

Domingo 15 de febrero

El domingo estará especialmente dedicado al público familiar. A las 12:00 horas, teatro familiar “¡Ay, qué lío!” en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia (entrada: 5 €).

A las 13:00 horas, comparsa de Gigantes y Cabezudos desde Plaza Mayor hasta Plaza Concepciones.

La música regresará a las 14:00 horas con Orquestina La Cantina en la calle Vicente Tutor (Tubo Ancho).

Por la tarde, Fiesta Infantil de Disfraces con Guasa (18:00 horas) y teatro de calle con la compañía Alquimia y su espectáculo “Rock and Circus” (19:00 horas) en Plaza Mariano Granados.

Martes 17 de febrero

El Carnaval se despedirá con el tradicional Entierro de la Sardina.

A las 19:00 horas, teatro itinerante con Pasito a Pasito Producciones y “La plañidera insistente”, desde Plaza Mayor hasta Plaza Mariano Granados.

A las 20:00 horas, desfile del Entierro de la Sardina con la compañía internacional Yera Teatro y su espectáculo “Meninas”, seguido de la Quema de la Sardina (20:30 horas aprox.) y el Castillo de Fuegos Artificiales y traca final a las 20:45 horas, en la Plaza Mayor.

Con esta programación, Soria consolida el Carnaval como una de las grandes citas culturales y festivas del invierno, apostando por una oferta diversa, participativa y de calidad para vecinos y visitantes.

