La mitad del absentismo laboral en España nace antes de la baja médica

Jueves, 05 Febrero 2026 13:56

El absentismo laboral en España no responde mayoritariamente a causas médicas, sino a un fenómeno estructural ligado a la complejidad del día a día, los cambios sociales y la dificultad de conciliar vida personal y profesional.

Así lo concluye el estudio “La otra cara del Absentismo Laboral. ¿Por qué no vas al trabajo? Absentismo en España 2025: origen, causas y soluciones. La voz de los trabajadores”, elaborado por Vivofácil y presentado en la sede de la CEOE.

El informe, basado en una encuesta a más de 3.000 personas trabajadoras de distintos sectores y tamaños de empresa y en focus group con 750 participantes, revela que solo uno de cada cuatro trabajadores (25%) considera que tiene tiempo suficiente para su vida personal, mientras que el 47 por ciento declara disponer de “poco” o “nada” de tiempo para atender sus necesidades personales.

Además, el 62 por ciento afirma que su trabajo afecta negativamente a su vida personal.

Uno de los principales hallazgos del estudio es la existencia de un “absentismo emocional”, que aparece antes de la baja médica, de tal forma que el 36 por ciento de las personas encuestadas ha pensado en ausentarse por motivos emocionales y el 13 por ciento reconoce haberse ausentado al menos una vez en el último año por esta causa.

En conjunto, casi la mitad de los trabajadores (49 por ciento) ha experimentado o considerado ausentarse por malestar emocional.

El análisis de las horas reales de ausencia muestra que:

El 41% se debe a obligaciones familiares (cuidado de hijos, mayores, dependientes o enfermos).

El 29% a convalecencias o incapacidad temporal.

El 20% a ansiedad, estrés o agotamiento.

El 10% a gestiones personales y familiares.

“Gestionar el absentismo no significa cuestionar la enfermedad, sino organizar el trabajo teniendo en cuenta la vida real, anticipando los momentos de mayor presión y ofreciendo apoyo tanto cuando la persona no puede estar como cuando necesita recuperarse”, ha señalado Mar Aguilera, Área de Estudios e Investigación de Vivofácil.

El informe también confirma el papel clave del apoyo organizacional y el impacto positivo de las empresas que apuestan por modelos más flexibles y de cuidado: solo el 26 por ciento de quienes perciben mucho apoyo se han ausentado o lo han pensado, frente al 61 por ciento entre quienes sienten poco o ningún apoyo, lo que evidencia una brecha de 35 puntos porcentuales.

En un contexto en el que el absentismo supone en España un coste directo estimado de entre 25.000 y 37.000 millones de euros anuales y más de 1,5 millones de personas faltan cada día al trabajo, el estudio concluye con una llamada a seguir avanzando de forma conjunta entre empresas, administraciones y agentes sociales hacia modelos laborales más humanos, flexibles y orientados al bienestar.

“Prevenir el absentismo no es un gasto, es una inversión. Las organizaciones que incorporan flexibilidad y servicios de apoyo a la conciliación consiguen reducir su impacto económico entre un 15% y un 50%, además de mejorar compromiso, clima laboral y fidelización”,ha subrayado Juan José Muriel, CEO de Vivofácil, durante la presentación.

Por su parte, Javier Benavente, presidente de Vivofácil ha añadido que “cuidar la vida de las personas no es incompatible con ser una empresa competitiva. Al contrario: las organizaciones que ponen el bienestar en el centro son las que consiguen equipos más comprometidos, más estables y más productivos”