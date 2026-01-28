Tres espectáculos de temporada cultural de invierno, accesibles para personas discapacidad sensorial

Miércoles, 28 Enero 2026 14:44

El Teatro Palacio de la Audiencia de Soria ha reforzado su compromiso con una cultura inclusiva y accesible para todas las personas realizando tres espectáculos destacados de su temporada accesibles a personas con discapacidad sensorial.

Gracias a la colaboración con el Proyecto Teatro Accesible, el teatro incorporará servicios de apoyo a la comunicación como audiodescripción, subtitulado adaptado, bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares, beneficiando directamente a espectadores con discapacidad visual y auditiva de la ciudad.

La concejala Gloria Gonzalo, quien ya puso en marcha esta iniciativa en la campaña pasada con una gran acogida, ha considerado fundamental acercar la cultura a todas las personas.

Las funciones accesibles serán Numancia, fijada el 26 de febrero a las 20:30 horas, una obra emblemática de Miguel de Cervantes interpretada por el elenco de Teatros del Canal. Se exhibirá con herramientas que permitirán seguir la acción dramática y sonora sin barreras.

En tanto, Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad? contará con una sesión accesible el 28 de febrero a las 20:30 horas, una propuesta contemporánea e inclusiva que aborda la historia de varios jóvenes marginados que sobreviven en los límites de la sociedad.

Por último, Farra, fijada para el 17 de marzo a las 20:30 horas, es un espectáculo de teatro musical ganador de los Premios MAX de teatro que celebra el carnaval y el encuentro colectivo, que también estará disponible con servicios de soporte sensorial para personas con discapacidad auditiva y visual.

Las medidas de accesibilidad consistirán en audiodescripción, que consiste en una narración a través de una voz en off que va describiendo los elementos visuales más relevantes de la puesta en escena y las acciones que realizan los personajes. Esta medida está dirigida a personas ciegas y/o con baja visión.

En tanto, el subtitulado adaptado es una transcripción de los diálogos que identifica personajes mediante colores y entrega información sonora y suprasegmental, beneficiando a personas con discapacidad auditiva.

Las funciones también contarán con sistemas FM de ayuda auditiva, que consisten en bucle magnético individual; dispositivo que facilita la recepción directa del sonido en personas usuarias de audífonos o implantes cocleares en posición T, mejorando notablemente la claridad auditiva.

Por último, el sonido amplificado es un sistema de ayuda a la comunicación que permite ajustar individualmente el volumen de la obra y está dirigido a personas con discapacidad auditiva y personas mayores con pérdida auditiva. Las personas interesadas en utilizar los dispositivos, podrán recogerlos en el hall del teatro antes del inicio de cada función accesible.