El Ayuntamiento presenta proyecto para dar uso al viejo hotel de Valonsadero

Jueves, 12 Marzo 2026 13:17

La comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria ha conocido este jueves el proyecto para transformar el viejo hotel de Valonsadero en centro musealizado, un compromiso asumido por el PSOE en la última campaña electoral y que no será realidad hasta la próxima legislatura. El viejo hotel lleva cerrado desde 2017.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, ha presentado los avances de uno de los proyectos estratégicos incluidos en Soria Orígenes, la iniciativa financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que impulsa el Consistorio para reforzar la oferta turística de la ciudad desde sus valores naturales, patrimoniales y paisajísticos.

El hotel Valonsadero lleva sin uso desde el verano de 2017, tras alegar el adjudicatario falta de rentabilidad económica.

En la pasada legislatura, el equipo socialista de Gobierno estuvo dando vueltas al pliego para hacer viable la concesión, y se pusieron sobre la mesa ideas que no terminaron cuajando como transformarlo en un hotel balneario.

El programa socialista de 2019 se comprometía a potenciar en esa legislatura los recursos naturales, como márgenes del Duero y Valonsadero, pero en el caso del monte público, el proyecto llega ya en la actual legislatura en marcha, al que le quedan poco más de un año.

Durante su intervención, la responsable municipal ha explicado que, una vez abordado hoy en la comisión, el expediente de coordinación del proyecto será llevado a la próxima Junta de Gobierno Local, lo que permitirá que las obras puedan comenzar de manera inminente.

La actuación se centra en la recuperación integral del antiguo hotel de Valonsadero, un edificio en desuso desde 2017 que será rehabilitado para convertirse en un centro de interpretación dual, concebido como un nodo cultural y científico de vanguardia.

La concejala ha recordado que Soria Orígenes cuenta con una inversión total de algo más de 2,6 millones de euros y debe concluir en el próximo semestre.

El proyecto se articula en torno a dos grandes actuaciones: por un lado, el barco turístico en el río Duero, actualmente en construcción, y por otro, el centro de interpretación de Valonsadero, con el que se quiere poner en valor un espacio natural y patrimonial excepcional vinculado al paisaje, la astronomía y las pinturas rupestres.

Santos ha explicado que la intervención permitirá recuperar para el uso público un inmueble muy vinculado a la memoria colectiva de la ciudad, manteniendo su imagen reconocible en el paisaje soriano, pero adaptándolo a las exigencias actuales de accesibilidad, eficiencia energética, seguridad y uso cultural.

El edificio, de más de 1.200 metros cuadrados, será objeto de una transformación integral, aunque en esta primera fase se habilitarán principalmente la planta baja y el semisótano para su apertura al público, mientras que el resto de los espacios quedarán preparados para su desarrollo en fases posteriores.

En esta actuación se actuará sobre la envolvente energética de todo el inmueble, las carpinterías, las instalaciones, la accesibilidad y la distribución interior, con la creación de nuevos espacios diáfanos pensados para la experiencia del visitante.

Entre las principales novedades, el proyecto incluye la instalación de un ascensor de doble embarque que conectará las distintas plantas y resolverá uno de los principales problemas históricos del edificio en materia de accesibilidad.

Uno de los elementos centrales del futuro centro será el planetario, que se ubicará en la entrada accesible del semisótano y servirá como puerta de entrada al relato expositivo.

A partir de esa experiencia inmersiva, el visitante podrá adentrarse en la interpretación de los cielos de hace 5.000 años, vinculándolos con el paisaje de Valonsadero y con las pinturas rupestres del enclave. En la planta baja se desarrollará el núcleo principal del espacio museístico, destinado a explicar de manera interactiva la evolución del paisaje, la geología, la biodiversidad, la historia y los usos culturales de este monte tan emblemático para la ciudad.

La concejala ha subrayado además la importancia de la recuperación del paisaje como parte esencial del proyecto.

Para ello, se eliminarán cerramientos y añadidos que desvirtuaban el edificio original y se recuperarán 273 metros cuadrados de terrazas exteriores para la observación y el esparcimiento, reforzando el carácter del antiguo hotel como atalaya privilegiada sobre el monte de Valonsadero.

La actuación cuenta con un presupuesto de algo más de 1,7 millones de euros, de los que 1,2 millones proceden de fondos europeos integrados en Soria Orígenes y el resto será asumido con fondos propios municipales.

Según ha detallado la responsable municipal, en esta primera fase se intervendrá sobre unos 488 metros cuadrados, con un espacio especialmente dedicado a la astronomía, zonas técnicas y áreas de circulación, dentro de un diseño que prioriza la experiencia del visitante y la funcionalidad futura del centro.

La responsable municipal de Turismo ha explicado que, paralelamente a la obra, el Ayuntamiento trabaja ya en el proyecto de musealización, que deberá coordinarse con la ejecución material del edificio para integrar adecuadamente el guion expositivo y evitar modificaciones posteriores.

Ese contenido interpretativo girará en torno a la evolución del paisaje de Valonsadero desde hace cinco mil años hasta la actualidad, incorporando la astronomía, el arte rupestre, la geología, la historia del monte y su vinculación con tradiciones y elementos identitarios de la ciudad.

Santos ha destacado que esta infraestructura busca reforzar un modelo de turismo más sostenible, capaz de prolongar la estancia de los visitantes y de generar nuevas experiencias ligadas al patrimonio natural y cultural de Soria. En este sentido, ha señalado que tanto el futuro centro de interpretación como el barco turístico del Duero forman parte de una misma estrategia para ampliar focos de atracción y enriquecer la visita a la ciudad.

Respecto al barco, ha indicado que su construcción continúa en marcha y que el Ayuntamiento trabaja ya en el modelo de gestión de ambas infraestructuras, que se articulará mediante los correspondientes pliegos, fijando condiciones de funcionamiento, horarios, objetivos y criterios de uso coherentes con la finalidad turística, cultural y patrimonial del proyecto.

La concejala ha mostrado su satisfacción por el inminente inicio de las obras en Valonsadero y ha remarcado el valor simbólico de recuperar un edificio muy querido por la ciudadanía para convertirlo en un nuevo espacio público al servicio del conocimiento, la divulgación y la promoción turística de Soria.