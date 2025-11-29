Los nuevos pueblos más Bonitos de España 2026

Sábado, 29 Noviembre 2025 15:14

Este sábado se ha celebrado en Santillana del Mar (Cantabria) la XIII Asamblea Nacional de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España). Durante la misma se ha anunciado la que es, sin duda, la noticia más esperada de la jornada, los pueblos que pasarán a formar parte de la red en 2026.

La comisión de calidad, encargada de evaluar minuciosamente las candidaturas que recibe la asociación a lo largo del año y de realizar visitas técnicas a los pueblos que ya pertenecen a la red para verificar que siguen cumpliendo los estándares exigidos, ha resuelto favorablemente la incorporación de cuatro localidades.

Asimismo, ha acordado la incoación de un expediente de expulsión a uno de los pueblos actualmente en la red, conforme a los procedimientos internos y a los criterios de calidad que rigen la Asociación.

Los nuevos pueblos 2026 son Vilanova dos Infantes y Oseira (ambos pueblos de la provincia de Ourense), Santa Gadea del Cid (Burgos) y Alpuente (Valencia).

Durante la asamblea, además del anuncio de los pueblos que entrarán en la red en 2026, los pueblos asociados han podido hacer balance de las actividades de la entidad, presentar nuevos proyectos, abordar temas de calado para la asociación y debatir sobre retos y desafíos del mundo rural, con especial interés en los ámbitos de la financiación y la vivienda.

Francisco Mestre, presidente de la Asociación, ha valorado muy positivamente esta XIII Asamblea Nacional y ha señalado “de todas las candidaturas presentadas este año, solo cuatro municipios han superado con éxito el exigente proceso de auditoría. Esto demuestra que en nuestra red prima la calidad por encima de la cantidad, porque cada incorporación debe cumplir plenamente con los valores y el nivel que nos representan”.

Mestre ha añadido que “es una gran satisfacción dar la bienvenida a estos pueblos, que enriquecen nuestra diversidad territorial y fortalecen nuestra red, siempre con el foco puesto en la excelencia y la defensa del patrimonio”.

Los nuevos pueblos más Bonitos de España 2026

Alpuente (Valencia)

Alpuente, primer pueblo de la provincia de Valencia en pertenecer a la red, conserva un valioso legado histórico que se aprecia en su castillo de origen andalusí, las antiguas murallas y el trazado medieval de su casco urbano. El municipio destaca también por su acueducto, las huellas de dinosaurios halladas en su término y el interés de su museo paleontológico. Situado en un paisaje de montaña típico del interior valenciano, Alpuente ofrece una combinación muy equilibrada entre patrimonio, naturaleza e identidad rural.

Oseira (Ourense)



Oseira es conocida por el Monasterio de Santa María, uno de los grandes referentes del Císter en España y pieza fundamental del patrimonio gallego. Este conjunto monástico, levantado entre los siglos XII y XVI, impresiona por su tamaño, su sobriedad arquitectónica y su historia. El pequeño núcleo que lo rodea se integra con naturalidad en un entorno de montaña tranquilo y hermoso, lo que hace de Oseira un destino donde paisaje, espiritualidad y patrimonio forman un conjunto excepcional.

Santa Gadea del Cid (Burgos)



Santa Gadea del Cid es una villa burgalesa de origen medieval que conserva un conjunto urbano muy homogéneo. Su iglesia-fortaleza de Santa María, del siglo XIV, domina el caserío y recuerda el carácter estratégico que tuvo esta localidad durante siglos. Las casas blasonadas, los restos del antiguo recinto defensivo y el ambiente tranquilo de sus calles convierten a Santa Gadea del Cid en un ejemplo notable de conservación patrimonial en el nordeste de Burgos.

Vilanova dos Infantes (Ourense)

Pequeña y llena de carácter, Vilanova dos Infantes es una de las aldeas históricas más singulares de la provincia de Ourense. Su silueta está marcada por la Torre da Homenaxe, un vestigio medieval que domina el poblado desde hace siglos. El recorrido por sus calles empedradas permite descubrir un núcleo armonioso, de piedra y calma rural, donde se conserva también la tradición vinculada a la Virxe do Cristal. Es un lugar que mantiene viva la esencia de las antiguas poblaciones gallegas.