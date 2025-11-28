Cruz Roja pone acento en juventud para prevenir el VIH-Sida

Viernes, 28 Noviembre 2025 14:20

Coincidiendo con el Día Mundial de la Lucha contra el Sida que se celebra el 1 de diciembre, Cruz Roja y Cruz Roja Juventud pondrán el acento en una campaña dirigida principalmente a la población joven (Apoya, infórmate, protégete. Hazlo con ganas), con la que pretenden mostrar la realidad que supone convivir con el VIH, incidiendo en la importancia de la prevención y la no discriminación.

El VIH continúa siendo un problema de salud mundial, pese a que se han producido importantes avances en la prevención, detección y tratamiento.

A esta realidad se suma el incremento en la incidencia de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en los últimos años, lo que hace necesario seguir informando y sensibilizando para romper estigmas y prevenir nuevas infecciones.

Según los datos de Onusida, más de 40 millones de personas en el mundo viven con VIH, y el 53 por ciento corresponde a mujeres y niñas.

En España, en 2023 se registraron cerca de 3.200 nuevos diagnósticos de VIH, de los que el 33,5% correspondían a personas de entre 23 a 34 años.

Para afrontar estas realidades, y apoyar a las personas afectadas, Cruz Roja Española centra su intervención en la prevención del VIH y otras ITS, haciendo especial hincapié en el diagnóstico precoz, así como en la atención integral a personas que viven con VIH/sida y sus entornos, incluyendo la promoción de la adecuada adherencia terapéutica.

De esta manera, en el año 2024 más de 64.500 personas participaron en actividades de información, formación y apoyo integral en relación con el VIH/sida y otras ITS.



Apoyo, información y protección para la población joven



El impacto de la serofobia en la vida de las personas jóvenes; la importancia de la información basada en la evidencia científica frente a los bulos; una educación sexual adecuada para la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y su detección precoz; contar con un entorno seguro donde expresar sus inquietudes y dudas; el autocuidado y la importancia de las pruebas de VIH e ITS, son algunos de los aspectos clave abordados por esta campaña.

Este año, además, coincide con la celebración de las dos décadas de trabajo ininterrumpido de Info Prevención, un proyecto que nació en 2005 con el objetivo de ofrecer información rigurosa, accesible y cercana sobre la prevención del VIH y otras ITS, además de fomentar actitudes de responsabilidad para evitar conductas de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz, contribuir a eliminar el estigma y la discriminación y llegar a aquella población que no puede acceder a servicios de información y asesoramiento a través de otros medios.

En este período, este recurso multicanal gratuito, confidencial y accesible para toda la población ha atendido más de 624.000 consultas sobre vías de transmisión, pruebas diagnósticas y recursos sanitarios, de las que un 84,2 por ciento se realizaron vía telefónica o chat.

La información más solicitada tiene que ver con las vías de transmisión (85,52% de las consultas), la transmisión en prácticas sexuales (70,26%), y relacionadas con la prueba del VIH (43,80%).

En cuanto a la edad de las personas usuarias de este servicio, la mayor parte (43,93%) corresponde a una franja de edad de entre 30 a 39 años, y un 26,70% entre 20 y 29 años.