La REMP lanza Observatorio para impulsar conocimiento y gestión de montes públicos

Martes, 02 Diciembre 2025 13:07

La Red Estatal de Montes Públicos (REMP) ha lanzado su Observatorio de Montes Públicos, una herramienta destinada a recopilar, analizar y difundir información sobre los montes de titularidad pública.

Con esta iniciativa, la REMP ha subrayado en un comunicado que refuerza su compromiso con la mejora de la gestión forestal y con el apoyo técnico a las administraciones responsables de este patrimonio.

El Observatorio (https://observatorio.remp.es/) nace con el objetivo de proporcionar datos actualizados, comparables y accesibles que permitan comprender mejor la realidad técnica, administrativa y territorial de los montes públicos.

A través de la recopilación de información, este espacio permite identificar necesidades, retos y oportunidades, además de facilitar la difusión de conocimientos entre profesionales del sector y la población general.

“El Observatorio ofrece una visión precisa del rico patrimonio forestal de los montes públicos gracias a las constantes actualizaciones que estamos realizando”, ha destacado el gestor de esta herramienta, Celso Coco, quien ha apuntado que reúne “informes, indicadores, estudios de referencia y análisis propios para apoyar tanto a administraciones autonómicas y estatales como a las entidades locales, principales titulares de estos espacios forestales”.

Visor e historias, información al alcance de todos

El observatorio de la REMP nace con la vocación de ofrecer un servicio de información de los Montes Públicos tanto a profesionales del sector forestal y la gestión de estos espacios como a la población general. A través de distintas herramientas se podrán consultar datos, mapas e información técnica.

El visor recoge todos los datos actualizados sobre el territorio, ofreciendo numerosas opciones a través de la selección de capas que ofrecen diversas informaciones, como los montes públicos existentes, los Espacios Naturales Protegidos en Montes de Utilidad Pública (MUP), las áreas quemadas o las formaciones arboladas en MUP.

“Se trata de la herramienta más completa y actualizada sobre montes públicos. Han sido meses de una intensa labor por parte del equipo de la REMP con el fin de recopilar en un único espacio toda la información existente. El Observatorio debe convertirse en el referente tanto para profesionales como para el público general”, ha explicado la coordinadora de la REMP, Esther Pérez.