Dos traslados por inhalación de humo en incendio de vivienda en Retortillo de Soria

Martes, 02 Diciembre 2025 09:06

Dos personas Retortillo de Soria han tenido que ser trasladados esta madrugada desde Retortillo de Soria al hospital Santa Bárbara de Soria, tras resultar afectados, por inhalación de humo, en un incendio de su vivienda.

A las 3:30 horas se ha recibido aviso en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León de un incendio en una vivienda en la calle Fuente número 35, en Retortillo de Soria.

Se ha trasladado aviso a Guardia Civil Cos de Soria, a Bomberos de Burgo de Osma y a Emergencias sanitarias – Sacyl que ha atenido en el lugar a una mujer de 88 años por inhalación de humo.

Además, Sacyl ha asistido también a un bombero herido de 41 años.

Ambos heridos han sido trasladados en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Soria.