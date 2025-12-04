La ministra de Defensa entrega mención especial de concurso literario a alumna del IES Castilla

Jueves, 04 Diciembre 2025 15:02

La alumna del IES Castilla y de origen ucraniano Veronika Polomarenko ha sido recibida este miércoles por la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la sede del Ministerio, en Madrid. Allí, junto a compañeras de Jaén, Cuenca y Palencia, ha recibido un premio de la fase nacional del concurso literario escolar `Carta a un militar español´ 2025.

Esta duodécima edición se realizó bajo el lema “Nuestras Fuerzas Armadas: allí donde nos necesites”, y contó con una gran participación de centros de la provincia de Soria.

De entre todas las cartas ganadoras de dichos centros destacó la de Veronika, en la que hacía un repaso de la intervención de las Fuerzas Armadas en diferentes escenarios, tanto en conflictos bélicos como en situaciones de emergencias y catástrofes naturales como la pasada DANA, además de relatar su experiencia en primera persona en el conflicto que vive actualmente su país.

Tal fue la brillantez de la carta que cautivó al jurado nacional, obteniendo, por primera vez en las 12 ediciones celebradas, un premio especial, que le fue entregado de manos de la ministra.

La jornada comenzaba temprano en la sede de la Subdelegación de Defensa en Soria, con un café de trabajo en el que se entregaba a la alumna del Castilla un vale para la compra de material en una librería de la capital.

Seguidamente se iniciaba el viaje hacia Madrid en dos vehículos de la subdelegación.

Al acto de entrega de premios la acompañaron la directora del IES Castilla, Ana Aguayo, así como una representación de la Subdelegación de Defensa, compuesta por el subdelegado, el jefe del Órgano de Apoyo y el del Área de Reclutamiento.

También arroparon a Veronika dos amigos que quisieron estar junto a ella.

Dado lo extraordinario del hecho de la entrega de un premio especial, y siendo Veronika de Ucrania, país en una situación dramática actualmente, la ministra invitó a su embajadora en España, Yuliia Sokolovska, que apenas lleva 2 meses en el cargo.

La embajadora mostró su aprecio y cariño a Veronika, con la que quiso compartir una fotografía.

Después mantuvo una conversación cordial con el coronel Esparza, subdelegado de Defensa en Soria, así como con el jefe del Órgano de Apoyo.

En el siguiente enlace se encuentra el vídeo completo de la ceremonia de entrega de premios: https://www.youtube.com/live/v4_FPa4qEfc?si=5ILYqDLEjFiBlkbs.

Es la tercera vez, desde que comenzó el concurso, que una soriana recibe un premio nacional, siendo las anteriores una alumna del IES Castilla también en 2018, y una alumna del Colegio Nuestra Señora del Pilar en 2019.

Este concurso literario tiene lugar en el primer trimestre del año, fallándose a nivel provincial después de Semana Santa. En 2025 la entrega de premios en Soria se hizo coincidir con la celebración del día de las Fuerzas Armadas, el 30 de mayo, abriendo el acto al público en general y dando protagonismo a los alumnos ganadores de los diferentes centros escolares participantes, que portaron la Bandera Nacional en los actos de izado y arriado.

Tal fue la aceptación que en 2026 se hará algo similar. En muy pocas semanas se dará a conocer el título de la 13ª Edición.