La UME elige Soria para adiestrarse en rescates por inundaciones, nieve y emergencias urbanas

Jueves, 04 Diciembre 2025 14:36

La Unidad Militar de Emergencia (UME) ha elegido diferentes enclaves de la provincia de Soria para mejorar su adiestramiento para realizar rescates por inundaciones, nieve y emergencias urbanas.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, acompañado por el coronel subdelegado de Defensa, Ángel Esparza, y por el concejal del Ayuntamiento de Soria, Eder García, ha saludado esta mañana en la capital soriana a los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan estos días en un ejercicio de instrucción en diversos puntos de la provincia.

Se trata del Ejercicio Alfa Multirriesgo, que el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) desarrolla desde el 1 de diciembre hasta mañana, día 5, en distintos puntos de Soria. Se ha establecido la base en el municipio de Duruelo de la Sierra.

En total, el adiestramiento moviliza a unos ochenta militares y cerca de una treintena de vehículos del BIEM V, con sede en la Base “Conde de Gazola”, en San Andrés del Rabanedo (León), unidad que tiene asignada la respuesta ante emergencias en quince provincias de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia.

Los efectivos con sus respectivos medios se distribuyen en tres escenarios de práctica en la provincia de Soria: el embalse de la Cuerda del Pozo, el entorno de los picos de Urbión y las lagunas de Neila, y el antiguo Lavadero de Lanas de la capital, situado en el Paseo de San Prudencio, junto al río Duero, que ha sido cedido para la ocasión por el Ayuntamiento de Soria.

En el embalse de la Cuerda del Pozo, los equipos de la UME ensayan dispositivos de intervención ante posibles inundaciones. Las prácticas incluyen sistemas de rescate en zonas inundables, el empleo de embarcaciones y la simulación de un rescate vertical desde un puente, con el objetivo de perfeccionar procedimientos de evacuación de personas en entornos de difícil acceso y fuertes corrientes.

Otro núcleo del ejercicio se sitúa en la zona de Urbión y las lagunas de Neila, donde el BIEM V ha desplegado vehículos equipados con cuchillas quitanieves. Allí se realizan maniobras para abrir viales, recuperar la accesibilidad a núcleos aislados y garantizar el paso de los servicios esenciales en situaciones de nevadas intensas y acumulaciones de hielo, un escenario habitual en las emergencias invernales de la Meseta norte.

En la ciudad de Soria, el dispositivo se concentra en el antiguo Lavadero de Lanas, un edificio emblemático del Paseo de San Prudencio, muy próximo al Soto Playa, que el Ayuntamiento ha recuperado en los últimos años como espacio para actividades culturales y formativas.

En este enclave, los militares de la UME realizan instrucción de rescate urbano, con prácticas de búsqueda y salvamento en estructuras complejas, accesos a espacios confinados y simulaciones de apuntalamiento y aseguramiento de edificios dañados por posibles explosiones, incendios o terremotos.

Miguel Latorre ha agradecido la elección de la provincia para este ejercicio y ha subrayado que “la presencia del BIEM V en Soria refuerza la preparación del sistema nacional de protección civil ante emergencias complejas, desde grandes nevadas hasta inundaciones, incendios o rescates urbanos”. El subdelegado ha recordado que la UME “trabaja siempre al lado de los servicios de emergencia autonómicos y locales, de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los ayuntamientos, y genera una gran confianza en la ciudadanía por su capacidad de despliegue rápido y coordinado”.

Asimismo, ha destacado que “estos ejercicios permiten adaptar los protocolos a la realidad del territorio soriano, con montes, embalses, zonas de alta montaña y núcleos urbanos en torno al Duero”, y ha puesto el acento en la importancia de que los equipos conozcan sobre el terreno los accesos, los puntos críticos y las infraestructuras estratégicas de la provincia.

UME

La Unidad Militar de Emergencias es una unidad conjunta de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, creada en 2005 para intervenir en cualquier lugar del territorio nacional en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Su organización y funcionamiento se recogen en la Orden DEF/160/2019, de 21 de febrero. Desde su puesta en marcha, la UME ha intervenido en incendios forestales, inundaciones, temporales de nieve, emergencias sanitarias como la covid-19, emergencias tecnológicas y misiones internacionales de apoyo ante desastres naturales.