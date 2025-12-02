Izquierda Unida interroga al Gobierno sobre su apoyo a Losán en Soria

Martes, 02 Diciembre 2025 09:43

Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista y portavoz de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Sumar, ha anunciado la presentación de varios interrogantes al Congreso de los Diputados sobre la empresa Losán en su visita a Soria el pasado 29 de noviembre.

Acompañado de Juan Gascón, candidato de IU a la presidencia de la Junta, ha asegurado que la organización articulará “todas las medidas” para que Losán “tenga futuro”.

Izquierda Unida ha mantenido un encuentro con el comité de empresa de Tableros Losán el pasado viernes 28 de noviembre.

La intención era clara: “buscar un proyecto de futuro para Soria”, tal y como señala Juan Gascón, coordinador de IU en Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta.

A la reunión ha asistido también Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista y portavoz de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Sumar, quien anunció en su visita a Soria que la organización presentará una batería de preguntas al Congreso de los Diputados sobre el apoyo del ejecutivo a Losán.

Tableros Losán tiene paralizada su actividad, nuevamente, desde el pasado mes de agosto en Soria.

Aunque sus vecinos de Zamora retomaron su actividad en el mes de septiembre, la plantilla de trabajadores se encuentra desde entonces con un permiso retribuido y con miedo a “la peor situación”.

Losán cuenta con una decena de demandas para reclamar la extinción del contrato, al menos dos en manos del Tribunal Superior de Justicia. Gascón ha denunciado una “dejación de funciones” por parte de la Junta. “Parece que la política bipartidista asume que ese es el futuro de Soria”, ha lamentado Gascón.

IzquierDa Unida también ha señalado la responsabilidad del PSOE en la situación de Losán como parte del Gobierno y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Santiago ha anunciado la presentación de una serie de preguntas al Congreso para conocer los planes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para asegurar el futuro industrial de Losán. “La ciudadanía debe ser consciente de que con gobierno de la derecha del PP y Vox no hay posibilidades de progreso”, ha sentenciado Santiago.

Los representantes han asegurado que la batería de preguntas al Congreso sobre Losán están dirigidas a garantizar el futuro de la empresa. “Nos comprometimos ante los representantes de los trabajadores a articular todas las medidas posibles para que esa empresa tenga un futuro y que ese futuro también llegue a la provincia de Soria “, ha señalado Gascón.

Los representantes aprovecharon la visita para cuestionar la política arancelaria o la rebaja en los fondos de la PAC, que afecta especialmente a provincias como Soria. “No podemos permitir que haya administraciones que lo que hacen es eliminar el tejido de presencia de los servicios públicos básicos en provincias en situación de despoblación pensando que no es rentable”, señaló Santiago, “lo que no es rentable es dejar provincias despobladas”.

El portavoz de IU-Sumar defendió la necesidad de “medidas contundentes” contra la despoblación.

El representante efectuó una defensa de la descentralización y señaló Soria como un territorio idóneo para ello. “Nosotros representamos la única opción de otorgar una seguridad, bienestar y una vida digna para los ciudadanos de Soria y la Comunidad Autónoma”, afirmó Gascón.