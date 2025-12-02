Soria Ya decidirá el 11 de enero, en primarias, su cabeza de lista a elecciones autónomicas

Martes, 02 Diciembre 2025 11:57

Soria Ya ha abierto el periodo de primarias para formar parte de la candidatura a las elecciones autonómicas, en principio anunciadas para marzo de 2026. En enero se conocerá el cabeza de lista.

Estar empadronado en Castilla y león, llevar un año como afiliado de Soria Ya y estar al corriente de las cuotas son los requisitos que se exigen.

Podrá votar todos los afiliados de Soria con un año de antigüedad, según marcan los estatutos. La cifra está en torno a 115 afiliados.

Hasta el 12 de diciembre está abierto la inscripción para participar en primarias.

La votación presencial, en la sede, se realizará el 11 de enero. Y voto por correo certificado se recibirá hasta el 9 de enero.

Soria Ya ha señalado que desean que haya la máxima transparencia y que todos los afiliados puedan presentarse.

El 9 de enero anunciarán quien encabezará la lista de Soria Ya. El resto de la candidatura se analizará y decidirá por la junta directiva de Soria ¡Ya! para hacer cumplir la ley que obliga a confeccionar listas “cremallera”, con hombres y mujeres (o viceversa) de forma consecutiva.

Ceña ha señalado que el proceso tiene todas las garantías. Cualquier afiliado podrá presenciar el recuento de votos.

“Queremos hacer un llamamiento para que los afiliados participen. Que los que se ven capacitados para dar el paso, se presenten”, ha animado.

Ceña ha señalado que lo hacen con la responsabilidad de ser el partido más votado en las últimas elecciones autonómicas, con un proceso participativo.

“Somos el único partido capaz de propiciar los cambios que Soria necesita. Queremos fortalecer la sintonía de Soria Ya con el electorado. Aquí no estamos para ocupar sillones ni para arreglar nuestras carreras profesionales, sino para luchar por Soria, porque nos duele como está. Queremos desde la política poner las bases para cambiarlo”, ha defendido.

Ceña ha señalado que Soria no ha cambiado en estos últimos años y existen por tanto los mismos motivos para que concurra a una nueva convocatoria electoral Soria ¡Ya!.

“Nuestro proyecto es útil. Gracias a estar en el Parlamento autonómico se han conseguido cosas” ha subrayado.

Por ello Ceña ha asegurado que los electores sorianos seguirán confiando en la candidatura de Soria ¡Ya!, que consiguió tres de los cinco procuradores regionales por la provincia en la última convocatoria autonómica de 2022, donde obtuvo más del 40 por ciento de los votos del electorado.

Ceña ha dado poco valor a las encuestas electorales que le dan uno o dos procuradores, por haberse sondeado a pocos votantes en Soria (cuarenta), y por la experiencia, ya que en las de 2022 le daban un procurador y terminaron teniendo tres.