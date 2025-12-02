Las ayudas de la Junta al alquiler de vivienda se podrán solicitar hasta el 30 de enero

Martes, 02 Diciembre 2025 14:21

La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, ha presentado en Soria las ayudas ordinarias al alquiler de vivienda correspondientes al año 2025, convocadas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que podrán solicitarse hasta el 30 de enero de 2026, a través de la sede electrónica o en cualquier registro administrativo.

Estas subvenciones, financiadas por la Junta de Castilla y León, están destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler a jóvenes de hasta 35 años, personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida y al resto de la población con ingresos limitados.

Para formalizar la solicitud únicamente será necesario presentar el contrato de arrendamiento y los justificantes bancarios del pago del alquiler correspondientes al periodo subvencionable, de enero a diciembre de 2025.

La cuantía de la ayuda asciende al 50 por ciento de la renta del alquiler con carácter general, ampliable al 60 por ciento para jóvenes de hasta 35 años (que no residan en el medio rural), y hasta el 75 % para los jóvenes que residan en el medio rural o personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

Los ingresos del solicitante deberán situarse entre 0,5 y 3 veces el IPREM (de 4.200 a 25.200 euros anuales).

El umbral se amplía a 4 veces el IPREM (33.600 euros) en el caso de familias numerosas de categoría general o víctimas de terrorismo, y hasta 5 veces el IPREM (42.000 euros) para familias numerosas de categoría especial o personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.

Estas subvenciones se enmarcan en el compromiso de la Junta de Castilla y León por garantizar una vivienda eficaz, estable y social, orientada a favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a una vivienda digna.

El Ejecutivo autonómico prevé alcanzar a más de 25.000 familias. Desde 2015 han sido 131.096 los beneficiarios y 237.404.563 euros de presupuesto invertido.

Balance de las ayudas al alquiler en Soria en 2024

En la provincia de Soria, un total de 621 personas resultaron beneficiarias de las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León el pasado año, con un importe global de 1.381.984 euros, según dafos oficiales facilitados por la Junta.

Desde 2015, la Consejería ha destinado en Soria un total de 6.977.111 euros a 4.166 solicitudes, lo que reafirma su compromiso con los ciudadanos con menos recursos para garantizar el acceso a una vivienda digna.

El plan de vivienda de la Junta en Soria prevé incrementar el parque público en un total de 296 nuevas viviendas (181 en alquiler y 107 en venta), con una inversión global de 33,5 millones de euros.

Viviendas en Venta Joven: Se impulsan 107 viviendas en venta con un descuento del 20 % para jóvenes menores de 36 años, distribuidas en siete municipios, entre los que se encuentran Medinaceli (16), Golmayo (38) y Garray (27).

Viviendas en Alquiler: Se promueven 38 viviendas bajo el modelo de cohousing en Soria capital (C/ Eduardo Saavedra, 71) para jóvenes. A esto se suman 56 viviendas adicionales de alquiler asequible, destacando las 48 viviendas previstas en Ólvega. Adicionalmente, se han rehabilitado y entregado 20 viviendas de camineros en la Avda. Valladolid, 39 de Soria para alquiler joven.

Rehabilitación: Soria capital cuenta con 1 Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) que beneficiará a 140 viviendas. Las ayudas para la rehabilitación de edificios afectan ya a 47 viviendas en la provincia. La línea de garantías para la compra de vivienda libre ha facilitado 112 tomas de razón de hipoteca a jóvenes.

Junto a ello la Junta ha posibilitado que 112 familias jóvenes accedan a la compra de una vivienda acogiéndose a la línea de avales “Tuya” donde el crédito hipotecario se amplía hasta el 97,5 del importe de la compra.

Promoción de 12 viviendas más en Ólvega

Un ejemplo específico de la intervención en la provincia es la promoción de 12 viviendas en Ólvega, en la Avenida Virgen de Olmacedo, 19 y 21. Se trata de una promoción de vivienda protegida promovida por un promotor privado (Desarrollo en Ólvega SLU) que ha contado con financiación pública.

La inversión total inicial de la promoción ha alcanzado 1.180.020 euros y el importe total de la subvención concedida asciende a 262.386 euros.

Las obras, enmarcadas en el plan de vivienda 2018-2021, están previstas para finalizar en diciembre de 2025, momento en el que se abonará el restante de la subvención concedida.