Sindicatos y patronal piden medidas para afrontar aumento de desempleo en Soria

Martes, 02 Diciembre 2025 14:40

El desempleo ha vuelto a subir en el mes de noviembre en la provincia, un hecho que, según han coincidido sindicatos y patronal soriana, necesita de medidas políticas para revertir la situación.

El número de personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo (SEPE) en la provincia de Soria al cierre del mes de noviembre se ha situado en 2.583 personas, lo que supone un incremento de 81 personas desempleadas respecto a octubre, cuando se contabilizaron 2.502 desempleados.

Este aumento representa una subida mensual del 3,24 por ciento.

Por segundo mes consecutivo el incremento se sitúa en cifras de dos dígitos que se acercan a la centena, ya que en octubre el desempleo se incrementó en 93 personas.

Por sexos, el desempleo afecta a 1.149 hombres y 1.434 mujeres, de modo que las mujeres representan el 55,52 por ciento del total de personas paradas en la provincia, con un incremento respecto a octubre de 42 mujeres y 39 hombres.

En cuanto a la distribución por sectores económicos, el paro se reparte del siguiente modo aumenta el número de desempleados en la agricultura con 92 parados lo que supone un incremento de 12, en el sector servicios con 1774 y un incremento de 66 y en el sector de personas trabajadoras sin empleo anterior con 249 parados se incrementa en 24 personas

Por el contrario, en la construcción con 109 parados disminuye en 1 personas y en el sector industrial con 359 presenta una reducción de 9 en comparación al mes de octubre.

En el ámbito de las prestaciones por desempleo, 1.757 personas perciben algún tipo de ayuda, mientras que 745 desempleados no cuentan con cobertura, lo que sitúa la tasa de cobertura en el 70,22 por ciento.

Entre la población extranjera, se registran 561 desempleados, de los cuales 268 son beneficiarios de alguna prestación.

UGT ha señalado hoy en un comunicado que de estas cifras que en términos globales pueden parecen no elevadas se esconde una realidad que refleja un problema estructural de despoblación y de falta de profesionales por la falta de unas buenas condiciones laborales y económicas.

Las claves de mejora, a su juicio, pasarían por crear empleo de calidad que permita atraer y retener población joven a través de la negociación colectiva y garantizar una protección social más equitativa y sostenible.

UGT Soria ha propuesto medidas concretas como la constitución inmediata de una Mesa de Diálogo Social Provincial que permita dar una respuesta coordinada a los problemas de desempleo y despoblación de nuestra provincia, la implantación de políticas de empleo activas para menores de 25 años y otras que permitan combatir el paro de larga duración mediante incentivos salariales y bonificaciones a la contratación estable para frenar la pérdida de empleo, la mejora de infraestructuras y la ampliación y refuerzo de los servicios públicos.

Por su parte, el secretario general de CCOO Soria, María Enciso, ha estimado que para que la clase trabajadora siga ganando poder adquisitivo y capacidad de compra, para hacer frente “tanto a la vivienda como a la cesta de la compra, es fundamental que los salarios suban “de una manera importante”.

El objetivo de dicha subida es hacer frente a los diferentes gastos que las familias soportan “además de llegar de manera holgada a fin de mes”.

CCOO ha reivindicado un incremento del SMI actual respecto a la cifra acordada en 2025, que se situaba en los 1.184 euros.

Esta reivindicación responde al compromiso de España con la Carta Social Europea, que fija como referencia que el salario mínimo debe alcanzar el 60% del salario medio neto.

Además ha realizado un llamamiento “al sentido de la responsabilidad de las patronales”, para que la buena marcha de la economía se traduzca en mejores salarios y así llegue a las personas trabajadoras.

FOES

Aunque el repunte es menos acusado en términos absolutos que en los meses de noviembre de años anteriores, la provincia vuelve a mostrar un comportamiento menos favorable que el de Castilla y León y el de España, profundizando la tendencia de pérdida de tracción de la que FOES viene advirtiendo.

En Castilla y León, el paro aumentó en 1.035 personas en noviembre (1,03%), alcanzando los 101.603 desempleados.

Sin embargo, la evolución interanual es favorable, con 5.125 parados menos (-4,80%). En España, la dinámica es más positiva: el desempleo descendió en 18.805 personas (-0,77%) hasta las 2.424.961 personas, con una tasa interanual del -6,23% (-161.057 parados).

Las cifras registradas este último mes constatan que la provincia, según ha reiterado la patronal soriana, se mueve en un entorno de menor vitalidad económica que el regional y el nacional.

Este deterioro del impulso laboral responde a un conjunto de factores encabezados por una demografía adversa, con una despoblación sostenida, un grave envejecimiento del tejido empresarial y la ausencia de relevo generacional.

A esto se une el incremento en los costes laborales y de aprovisionamiento que estrechan márgenes y limitan la capacidad de contratación de las empresas sorianas.

Esta combinación de elementos sitúa a la provincia en una posición de desventaja competitiva, con un mercado laboral que reacciona con menos dinamismo que el de su entorno inmediato por lo que FOES vuelve a solicitar una estrategia orientada a corregir los desajustes estructurales y a reactivar la capacidad de crecimiento.

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas ha considerado necesaria la implantación de un conjunto de acciones encabezadas por el refuerzo de las ayudas de funcionamiento —con su aplicación en el máximo que permite la UE— como instrumento para impulsar y favorecer la contratación y la actividad empresarial en la provincia.