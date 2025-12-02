El CAEP de Soria superará los 600.000 euros de presupuesto para 2026

Martes, 02 Diciembre 2025 15:25

El CAEP de Soria contará para 2026 con un presupuesto superior a los 600.000, con un incremento del 8 por ciento respecto al anterior.

El Patronato de la Fundación CAEP, presidido por el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y con la asistencia a distancia por videoconferencia del director general de deportes, Enrique Sánchez-Guijo, ha aprobado un presupuesto de 602.000 euros, lo que supone un aumento superior al 8 por ciento, cimentado en el incremento de las ayudas recibidas del Consejo Superior de Deportes, tanto para gastos de los programas de tecnificación deportiva como para inversiones en equipamiento.

En la partida de gastos, destaca la consignación de 202.500 euros para la concesión de becas deportivas y para costear la estancia en las residencias juveniles de los deportistas integrados en los programas estatales de atletismo, voleibol femenino y triatlón.

Los representantes del Ayuntamiento, de la Diputación y de la Junta han dado igualmente su aprobación unánime al plan de actuación para el año 2026, que recoge el desarrollo de los programas de ámbito nacional ya mencionados, así como el de los grupos de entrenamiento de voleibol masculino, natación, pelota a mano, boxeo, kickboxing, fútbol femenino, rugby y tenis de mesa.

El mencionado programa incorpora la colaboración con la Federación Española de Triatlón en la organización del Clasificatorio para el Campeonato de España Élite de Duatlón, así como con el Club Deportivo Atletismo Numantino y con el Club Atletismo Celtíberas, en la organización de una reunión de atletismo en pista corta dedicada a la especialidad de saltos.

Una línea de actividad que se mantendrá en 2026 es la realización de varios programas de investigación en colaboración con las facultades de ciencias de la salud y de educación de la Universidad de Valladolid.

Los recursos materiales necesarios para la implementación de estos proyectos han sido aportados al CTD de Soria por la Junta encargada de la adjudicación en el marco del “Plan de Digitalización del Sector Deporte 2024-2025” y financiado con fondos de la Unión Europea Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), “Plan de Digitalización del Sector Deporte”. Componente 26. Inversión 1

En el apartado de la promoción deportiva, una actividad que está experimentando un gran crecimiento es la organización de escuelas de iniciación y promoción en distintas modalidades deportivas presentes en el CTD de Soria, en colaboración con los clubes sorianos que realizan trabajo de cantera en las instalaciones del CAEP con unos 450 niños.

Once nuevas medallas internacionales

El gerente de la Fundación, Ramón Martínez, ha transmitido la felicitación de los patronos a los atletas del CAEP que han conseguido los resultados internacionales más relevantes, como el soriano David J. Pineda, coleccionista de medallas de oro y de récords del Mundo en los Campeonatos Mundiales de ParaAtletismo celebrados en India y Australia, o el entrenador Enrique Pascual, quien hizo subir a su ya incomparable historial deportivo el oro en el Campeonato del Mundo de 1.500 metros lisos conseguido por el mediofondista luso Isaac Nader, preparado por el técnico nacido en Brías.

Otros deportistas sorianos que han destacado en el ámbito internacional, y que han sido objeto de reconocimiento, han sido el nadador Sergio Martín; los jugadores de voleibol David Maján, Víctor Chamarro y Diego Miguel, y la joven kickboxer Adriana Verde.

Finalizó su informe dando cuenta de las numerosas actividades albergadas por el Centro de Entrenamiento en el segundo semestre, entre ellas la concentración de la delegación cubana de ParaAtletismo preparatoria del Campeonato del Mundo, y los talleres de salud mental dirigidos a los deportistas del CAEP, con el objetivo de enriquecer su rendimiento en la competición y su desarrollo personal y humano.