Joyería Monreal presenta nueva colección de diseñadora Marina García

Jueves, 04 Diciembre 2025 16:42

Joyería Monreal ha invitado este jueves a sus clientes a la “Gran Fiesta de Navidad”, en la que ha presentado las nuevas colecciones de la diseñadora de joyas Marina García.

Además de descubrir las novedades de la marca, las asistentes han podido disfrutar de un brindis y participar en un sorteo.

La diseñadora ha compartido de primera mano la inspiración de sus piezas en plata y oro en su colección, fundamentada en tres pilares que definen su identidad creativa y su forma de entender la joyería contemporánea.

En primer lugar, su diálogo constante con la arquitectura, materializado a través de la técnica del gallonado.

Con ella explora volúmenes, aristas y juegos de luz que transforman cada pieza en una pequeña estructura escultórica.

Son diseños que evocan la geometría, el ritmo y la solidez de la arquitectura moderna, pero con la delicadeza propia de la artesanía en metal.

El segundo pilar es la recuperación de la perla como símbolo renovado de elegancia.

Bajo el nombre Tsuru, esta línea se inspira en la historia japonesa de la grulla, un ave que representa la longevidad, la lealtad y la esperanza.

“En Japón se dice que quien pliega mil grullas verá cumplido su deseo. Nosotros las hemos transformado en joyas para recordarte cada día que la paz, la salud y la belleza también pueden llevarse puestas”, ha señalado la diseñadora.

Tsuru rinde homenaje a la historia de Sadako Sasaki, convirtiendo el símbolo de la grulla en piezas que te acompañan con fuerza y delicadeza.

Sus perlas, suaves y texturadas, evocan el movimiento delicado del ave al desplegar sus alas, mientras su brillo perlado nos recuerda que la verdadera elegancia está en lo natural, en lo sereno y en lo eterno.

La colección reinterpreta el imaginario oriental combinando perlas con siluetas estilizadas y motivos que recuerdan el despliegue de las alas del tsuru, creando piezas que mezclan tradición, poesía y contemporaneidad.

La tercera línea, Couture, rinde homenaje al universo textil de la alta costura.

Marina García traslada a la joyería la riqueza táctil de tejidos emblemáticos como el tweed de Chanel, la seda de Dior o el moiré de Valentino, reinterpretando sus tramas, ondulaciones y relieves en metal, “porque las joyas también pueden vestirse”.

El resultado son piezas que parecen tejidos metálicos, con texturas suaves y sofisticadas que imitan el movimiento y la profundidad de los materiales nobles.

Además, Marina García ha presentado en Soria la primera colección de hombre, bautizada como Elyon, inspirada en “el que está por encima”, símbolo de ascensión y superación.

“Piezas que no adornan: elevan. Un ancla interior para recordar quién eres y a qué altura quieres estar. No es adorno, es presencia”, ha resaltado la diseñadora.