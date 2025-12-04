Soria ¡Ya! hace balance de legislatura regional sin soluciones a lo que Soria necesita

Jueves, 04 Diciembre 2025 15:37

Tras la Junta de Portavoces celebrada hoy, Ángel Ceña, portavoz parlamentario de Soria ¡YAa! en las Cortes de Castilla y León, ha valorado la presente legislatura en su recta final. Ante los medios, Ceña ha señalado que el Gobierno de Fernández Mañueco concluye el mandato "solo, sin apoyos" y sin haber cumplido los compromisos asumidos con Soria, "sin avances estructurales en los ámbitos que condicionan su futuro".

Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo autonómico "no ha sido capaz de sacar adelante más que dos presupuestos en cuatro años" y que la falta de acuerdos, ausencia de diálogo y el reiterado incumplimiento de compromisos han marcado esta legislatura.

"Ni en la etapa del bipartito PP-Vox ni en solitario, Mañueco ha sido útil a los sorianos", ha resumido.

Despoblación

Ceña ha indicado que Fernández Mañueco anunció en 2019 una ley autonómica para afrontar la crisis demográfica que vive Castilla y León.

"Han pasado más de cinco años y no hay ley contra la despoblación, ni borrador", ha señalado.

Mientras tanto, la Proposición de Ley registrada por Soria ¡Ya! continúa bloqueada en las Cortes por PP y Vox.

El portavoz ha destacado que la agrupación ha registrado más de 120 iniciativas relacionadas con sanidad, educación, transporte, industria, fiscalidad, vivienda, patrimonio y despoblación.

"Muchas han sido rechazadas por PP y Vox, aunque otras sí fueron aprobadas por las Cortes", ha señalado.

Ceña ha insistido en que "corresponde ahora a la Junta poner en práctica lo que este Parlamento ha respaldado con amplias mayorías".

Sanidad

En Sanidad, Ceña ha señalado que la radioterapia ha comenzado a funcionar en Soria dieciocho años más tarde de la promesa realizada en 2007 por Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta, y ha remarcado que su puesta en marcha ha sido posible gracias a la presión de Soria ¡YA! y de la ciudadanía soriana.

Sobre transporte sanitario, ha destacado que Mañueco anunció seis nuevos helicópteros tras tres años de reivindicaciones por parte de Soria ¡YA! de una base de este servicio en la provincia.

"Porque sabemos lo que significa vivir lejos del hospital".

En este sentido, Ceña ha recordado que Soria sigue padeciendo graves carencias en el transporte sanitario de emergencias.

A continuación, ha centrado su intervención en el centro de salud de San Leonardo de Yagüe.

Ha denunciado que "para más inri, hoy tenemos de precampaña a Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad, en San Leonardo presentando su nuevo centro de salud", cuando se trata de un proyecto "que lleva sobre la mesa desde marzo de 2003", año en el que se anunció en el BOCyL el concurso para las obras de reforma integral.

Ha recordado además que en diciembre de 2018 el entonces consejero de Sanidad aseguró que este centro de salud sería una prioridad para 2019.

"Es 4 de diciembre de 2025 y los vecinos de San Leonardo siguen sufriendo un centro de salud obsoleto y con múltiples carencias", ha lamentado.

Ceña ha añadido que la situación de San Leonardo no es un hecho aislado.

Ha señalado que siguen con pocos avances los centros de salud de El Burgo de Osma, Soria Norte – ambos con obras recién iniciadas y previstos desde 2009 y 2007, respectivamente –, y Almazán, pese a figurar todos en el Plan de Infraestructuras Sociales Prioritarias 2021–2025, "sin haberse ejecutado ni uno solo".

Ha recordado además los dieciocho años de obras de reforma en el Hospital Universitario Santa Bárbara y la incertidumbre sobre el futuro del Hospital Virgen del Mirón.

Educación

En cuanto a Educación, Ceña ha explicado que la Junta no ha cumplido los compromisos de implantación de nuevos estudios de Formación Profesional del Plan Soria Conectada y Saludable de 2022.

También ha denunciado que mientras se impulsan nuevos grados universitarios en Valladolid, Burgos, Salamanca o León, se descartan propuestas como impartir en Soria los tres primeros cursos del Grado de Medicina apelando a la «autonomía universitaria».

Asimismo, ha subrayado que los buenos resultados educativos de la provincia se deben al trabajo de equipos directivos, docentes y familias.

Infraestructuras y transporte

El portavoz ha lamentado que el Plan de Carreteras 2008-2020 no se haya ejecutado, y que se siga sin desarrollar un nuevo Plan, denunciando que la conservación y modernización de la red autonómica es insuficiente. Igualmente ha recordado que tampoco se ha llevado a cabo el compromiso de Fernández Mañueco de desdoblar la N-234 entre Soria y Burgos como autovía autonómica.

Ceña también ha advertido de que la falta de transporte público mantiene aislados a numerosos municipios, dificultando el acceso a estudios, empleo y atención sanitaria.

"Las dos únicas mejoras que ha ejecutado la Junta en materia de transporte han sido la vuelta del autobús de los sábados en la línea Soria-Burgos, y la ampliación de horarios en el servicio Arcos de Jalón-Almazán-Soria, gracias al impulso de Soria ¡YA! en las Cortes", ha señalado

Economía y empleo

En materia económica, el procurador de Soria ¡YA! ha reprochado a la Junta no haber impulsado medidas propias para aprovechar las ayudas para el funcionamiento permitidas por la Comisión Europea en territorios con despoblación extrema, como es el caso de la provincia de Soria. Ceña ha señalado también la pérdida de empleo, de tejido industrial, la ausencia de plataforma CyLog en Soria —única provincia sin ella— y la exclusión de la provincia del Plan Logístico 2030.

Según ha indicado, tampoco se ha invertido de forma decidida en los polígonos industriales de los municipios, "hay vida más allá del PEMA", recuerdan desde Soria ¡YA!.

Vivienda

En vivienda, Ceña ha afirmado que la falta de oferta sigue siendo uno de los principales frenos al arraigo. Muchas zonas rurales carecen de disponibilidad y en la capital la oferta es muy limitada.

Ha recordado que mientras la Junta vuelve a anunciar cientos de viviendas en Ólvega, una promesa ya realizada en 2019, seis viviendas públicas terminadas en San Pedro Manrique llevan tres años sin entregarse, lo que evidencia la distancia entre anuncio y gestión.

Cultura y deporte

En patrimonio, el portavoz ha señalado que Soria tenía previstos 0 euros provincializados en los "Presupuestos más altos de la historia» y que 40 bienes permanecen en la Lista Roja de Hispania Nostra, junto a cientos de bienes históricos en riesgo de desaparición. En este sentido, ha advertido de que el abandono del patrimonio cultural supone pérdida de identidad y de oportunidades de desarrollo.

También ha recordado el incumplimiento de la promesa de Rocío Lucas en la campaña electoral de 2022 sobre la creación de una residencia para deportistas en el Caep "ni rastro de este compromiso electoral».

Ceña ha recuperado la expresión utilizada por Juan Vicente Herrera, «la hermana pequeña», para ilustrar que la posición de Soria dentro de la comunidad no ha cambiado. Ha señalado que la provincia sigue quedando a la cola en prioridades, inversión y atención institucional.

A pesar de este balance negativo para el Gobierno de Fernández Mañueco, Soria ¡Ya! ha reivindicado la labor desarrollada esta legislatura por sus tres procuradores.

"Hemos trabajado, hemos hecho propuestas y hemos logrado avances. Soria nunca antes estuvo mejor representada en las Cortes, nunca antes Soria ha estado en el foco". ha concluido..