El MITMA corta dos días el puente de piedra para avanzar en obras de rehabilitación
El puente de piedra de Soria permanecerá cerrado dos días esta semana para avanzar en sus obras de integración urbana y rehablitación.
Así lo ha confirmado este lunes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que está ejecutando estas obras en los últimos meses en el puente de Piedra sobre el río Duero, situado en la travesía de la carretera N-234, a la altura del kilómetro 349, en la entrada y salida este de la ciudad de Soria.
Esta actuación cuenta en su totalidad con un presupuesto de un millón de euros con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Con este proyecto se quiere adecuar el puente de Piedra al tránsito de peatones y ciclistas, para potenciar la movilidad sostenible e integrar su estructura en la trama urbana.
Por ello, tras evaluar su estado de conservación, así como su seguridad estructural, se han definido los trabajos de reparación y rehabilitación, que consistirán en la adecuación de las aceras, la señalización del carril bici y la renovación del alumbrado.
Asimismo, se incluye la reparación de todos los elementos deteriorados.
En este momento, se van a ejecutar los trabajos de restauración e instalación de las farolas ornamentales, y por ello y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios; durante el martes 25 y el miércoles 26 de noviembre, entre las 9:00 a 18:00 horas, se producirá el corte total del puente.
Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitará un itinerario alternativo, debidamente señalizado, para los vehículos que quieran entrar o salir de Soria desde ese punto:
Los vehículos que quieran entrar a Soria, deberán hacerlo por la salida 14 de la carretera SO-20, variante norte de Soria.
Los vehículos que quieran salir de Soria, circularán por la N-111 hasta el km 228,5, para también utilizar la variante norte de la ciudad.