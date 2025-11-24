El MITMA corta dos días el puente de piedra para avanzar en obras de rehabilitación

Lunes, 24 Noviembre 2025 13:29

El puente de piedra de Soria permanecerá cerrado dos días esta semana para avanzar en sus obras de integración urbana y rehablitación.

Así lo ha confirmado este lunes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que está ejecutando estas obras en los últimos meses en el puente de Piedra sobre el río Duero, situado en la travesía de la carretera N-234, a la altura del kilómetro 349, en la entrada y salida este de la ciudad de Soria.

Esta actuación cuenta en su totalidad con un presupuesto de un millón de euros con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con este proyecto se quiere adecuar el puente de Piedra al tránsito de peatones y ciclistas, para potenciar la movilidad sostenible e integrar su estructura en la trama urbana.

Por ello, tras evaluar su estado de conservación, así como su seguridad estructural, se han definido los trabajos de reparación y rehabilitación, que consistirán en la adecuación de las aceras, la señalización del carril bici y la renovación del alumbrado.

Asimismo, se incluye la reparación de todos los elementos deteriorados.

En este momento, se van a ejecutar los trabajos de restauración e instalación de las farolas ornamentales, y por ello y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios; durante el martes 25 y el miércoles 26 de noviembre, entre las 9:00 a 18:00 horas, se producirá el corte total del puente.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitará un itinerario alternativo, debidamente señalizado, para los vehículos que quieran entrar o salir de Soria desde ese punto:

Los vehículos que quieran entrar a Soria, deberán hacerlo por la salida 14 de la carretera SO-20, variante norte de Soria.

Los vehículos que quieran salir de Soria, circularán por la N-111 hasta el km 228,5, para también utilizar la variante norte de la ciudad.