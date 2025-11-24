Más de 300 escolares de Soria reciben información sobre uso adecuado de antibióticos

Lunes, 24 Noviembre 2025 13:55

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO), a través del equipo del Programa de Optimización del Uso de Antibióticos de Atención Primaria (PROA Comunitario del Área de Salud de Soria) y en coordinación con la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León, ha desplegado entre más de 300 alumnos de siete colegios de la capital una actividad de educación sanitaria sobre el uso adecuado de los antibióticos durante el mes de noviembre.

La programación se ha estructurado en sesiones informativas presenciales con el título ‘Los antibióticos no curan resfriados’ dirigidas a escolares de 6º curso de Educación Primaria, con el objetivo de que trasladen lo aprendido a sus familias.

En concreto, el 4 de noviembre, se visitó el colegio Trilema; el 18 de noviembre, el CEIP Numancia y los colegios Nuestra Señora del Pilar (Escolapios) y Santa Teresa de Jesús (Escolapias); y este viernes 21 de noviembre la actividad concluirá en los centros de Educación Infantil y Primaria La Arboleda, Las Pedrizas y Doce Linajes.

Las pediatras del equipo PROA Comunitario Sara Kanaan y Milagros Martínez se ocupan de impartir estas charlas de media hora en las que, entre otras cosas, enfatizan sobre el consumo de antibióticos únicamente bajo prescripción médica o la importancia de completar los tratamientos.

Además, los alumnos reciben la hoja informativa ‘Los antibióticos no curan resfriados’ en la que se destaca que el uso inadecuado de estos medicamentos ocasiona que las bacterias desarrollen resistencias a estos medicamentos y estos pierden su efectividad:

-¿Necesito un antibiótico? Las infecciones más habituales, como el resfriado, la gripe y la mayoría de los dolores de garganta, están frecuentemente causadas por virus. Los antibióticos no curan infecciones por virus.

-¿En caso necesario, qué antibiótico estaría indicado? El médico decidirá cuál es la mejor forma de tratar tu infección. Solo si está causada por bacterias, el médico te recetará el antibiótico más adecuado durante el tiempo que sea preciso.

-¿Cuáles son los riesgos de tomar antibióticos? Los antibióticos pueden causar efectos secundarios no deseados como erupciones cutáneas, diarrea, náuseas o vómitos.

-¿Cómo podemos prevenir infecciones? El lavado frecuente de manos, o cubrirse la boca al toser con un pañuelo o la parte superior de la manga evitan contagios. La vacunación es efectiva para prevenir infecciones como la gripe.

Plan PROA

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León trabaja de forma constante en el desarrollo del Plan PROA, ya que el uso de antibióticos es excesivo (tratamientos inadecuados en porcentajes cercanos al 50%).

Las acreditaciones de los equipos PROA, integrados por profesionales sanitarios de Castilla y León, son el resultado del trabajo realizado en los diferentes centros sanitarios. Estos equipos impulsan, tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria, numerosas acciones de mejora en la utilización de antimicrobianos. Además, a nivel institucional se realizan campañas informativas y divulgativas dirigidas a los ciudadanos.

Precisamente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de Antibióticos 2025 del 18 al 24 de noviembre con el lema ‘Actuemos ya: protejamos nuestro presente, aseguremos nuestro futuro’.