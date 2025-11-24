CC.OO. denuncia que Correos pone en riesgo al personal de reparto en Soria

Lunes, 24 Noviembre 2025 14:19

CCOO ha denunciado que Correos precariza la seguridad exponiendo al riesgo de sufrir accidentes graves al personal de reparto en Soria.

La empresa postal, según ha asegurado el sindicato, pretende introducir patinetes eléctricos para el reparto, ignorando la oposición legal planteada por el sindicato al entender que innecesariamente se introduce un riesgo laboral grave e, incluso, potencialmente mortal

CCOO, sindicato mayoritario en Correos, ha denunciado a la empresa postal pública por pretender obligar al personal de reparto a pie a conducir patinetes eléctricos con un carro incorporado.

Este nuevo equipo de trabajo es a todos los efectos legales un vehículo de movilidad personal (VMP), que por ley está obligado a circular por la calzada junto con el resto del tráfico rodado, asumiendo un riesgo grave de sufrir accidentes graves, e incluso mortales.

El sindicato ha denunciado la irresponsabilidad de los directivos de la empresa, que están precarizando las condiciones laborales y la seguridad, cuando, además, la decisión se impone despreciando los posicionamientos en contra de su introducción trasladados por todas las organizaciones sindicales de Correos.

Ningún correo público europeo utiliza VMP en tareas de reparto por su peligrosidad y falta de eficacia en las labores de reparto a pie, siendo sus únicos usuarios el personal de reparto de algunas plataformas de Riders que, lamentablemente, padecen una situación de precariedad laboral, ha recordado Comisiones Obreras.

Por ese motivo el sindicato consiguió paralizar la introducir los VMP en Correos pretendida por el anterior presidente de la compañía, Juan Manuel Serrano, y ha mostrado hoy su sorpresa que su actual presidente, Pedro Saura, contra toda lógica ignore los argumentos preventivos y de seguridad para imponer su uso, buscando publicitar una falsa imagen de modernidad.

El sindicato ha reiterado que con esta decisión, la empresa postal pública, no solo pone en riesgo la seguridad de sus trabajadores, sino que busca precarizar las condiciones laborales, ya que los patinetes se facilitan al personal de reparto a pie sin pagarles por ello el complemento de peligrosidad que cobran por convenio miles de personas repartidoras que utilizan motocicletas y vehículos de cuatro ruedas.

Correos dispone de casi 14.000 vehículos de dos y cuatro ruedas, la mayoría ecológicos, que garantizan medidas de seguridad a sus usuarios y usuarias al estar diseñados para circular por la calzada, mientras el supuesto “carro asistido” híbrido que implanta Correos es incluso más peligroso al añadirse de manera forzada un carro sobrecargado que dificulta su conducción.

Los datos confirman la gran irresponsabilidad que supone la decisión, porque los accidentes de VMP en España con daños a la persona conductora aumentaron un 23% el pasado año: 396 siniestros, 240 heridos y 14 fallecidos, y desde 2020 han crecido más de un 400%, superando a los accidentes de ciclomotores.

CCOO ha requerido a la dirección de Correos a paralizar la implantación de los VMP y a abandonar definitivamente la idea, advirtiendo que, en caso de llegar a producirse una desgracia, denunciará por la vía penal a quienes han impuesto la medida.