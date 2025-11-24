José García imparte último curso del año de Asociación de Peluquerías

Lunes, 24 Noviembre 2025 15:22

Veinte profesionales han participado hoy en el curso de tendencia ‘Reinventa tu salón con las técnicas del momento’, organizado por la Asociación de Peluquerías de Soria e impartido por José García.

La acción formativa ha estado orientada a impulsar la actualización técnica y estratégica del sector.

‘Reinventa tu salón con las técnicas del momento’ ha sido impartido por el reconocido estilista José García, una figura ampliamente consolidada en el sector que ha desarrollado una carrera con presencia en internacionales.

García ha colaborado con ‘Canadian Hairdresser’ (Canadá), ‘Estetica USA’ (EE. UU.), ‘Peluqueros’ (México), ‘Top Art’ (China), ‘Image’ (Sudáfrica), ‘MODAlité’ (Argentina), ‘Atelier’ (Venezuela), ‘Focus on Hair’ (Reino Unido), ‘Scissors’ (Rusia) y ‘Hairist’ (Turquía).

Miembro del CreativeTeam de Schwarzkopf Professional y embajador de Elegance Hair Extensions, el formador posee 25 años de experiencia en el sector.

Durante la jornada, los asistentes han profundizado en el análisis del color base, así como en técnicas de corte de última generación.

Con esta iniciativa formativa, la última de este año, la Asociación de Peluquerías de Soria reafirma su compromiso con el desarrollo de capacidades y la actualización constante.

La Asociación Profesional Provincial de Peluquerías de Soria hunde sus raíces en la fundada en 1977, aunque no siempre ha sido mixta, como es en la actualidad. Peluquerías es una de las 46 asociaciones integradas en la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas.