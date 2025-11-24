La tercera cita otoñal de En ViBop se llama Altagracia
La temporada de otoño de la asociación En ViBop se cita con su tercer concierto. Será el próximo jueves con Altagracia, un trio de voces y dos guitarras.
El concierto comenzará a las 20:00 horas en Pantera Club.
La cantante y compositora madrileña Miryam Latrece se presenta por primera vez en Soria con una propuesta íntima y personal: un viaje sonoro que celebra la tradición, el folclore y la música popular.
Con diez años de trayectoria y formación autodidacta, su voz ha dejado huella en la escena del jazz nacional con dos discos como solista y un mini elepé (Volveré a quererte) y con colaboraciones con artistas como Caramelo de Cuba, The Cuban Jazz Syndicate o Jorge Drexler.
Arropada por las guitarras y las voces de Luis Regidor y Lisandro Mansilla, esta cantante despliega su universo sonoro hilvanando canciones de autoría propia y versiones arregladas por el trío en las que confluyen la raíz y la modernidad, el alma y la libertad, en un espectáculo que es, ante todo, un acto de amor a la vida y la música.
Luis Regidor, guitarrista, cantante y compositor, aporta una mirada jazzística y una sensibilidad melódica forjada en proyectos de diversa naturaleza.
Por su parte, Lisandro Mansilla , guitarrista, saxofonista y productor musical, suma su versatilidad y su experiencia en los territorios del folclore latinoamericano, el tango y la improvisación, tejiendo puentes entre culturas y estilos.
Entrada ANTICIPADA en Giglon (12 euros + gastos): enlace aquí.
Entrada taquilla No socios: 12 euros.
