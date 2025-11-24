La tercera cita otoñal de En ViBop se llama Altagracia

Lunes, 24 Noviembre 2025 20:06

La temporada de otoño de la asociación En ViBop se cita con su tercer concierto. Será el próximo jueves con Altagracia, un trio de voces y dos guitarras.

El concierto comenzará a las 20:00 horas en Pantera Club.

La cantante y compositora madrileña Miryam Latrece se presenta por primera vez en Soria con una propuesta íntima y personal: un viaje sonoro que celebra la tradición, el folclore y la música popular.

Con diez años de trayectoria y formación autodidacta, su voz ha dejado huella en la escena del jazz nacional con dos discos como solista y un mini elepé (Volveré a quererte) y con colaboraciones con artistas como Caramelo de Cuba, The Cuban Jazz Syndicate o Jorge Drexler.

Arropada por las guitarras y las voces de Luis Regidor y Lisandro Mansilla, esta cantante despliega su universo sonoro hilvanando canciones de autoría propia y versiones arregladas por el trío en las que confluyen la raíz y la modernidad, el alma y la libertad, en un espectáculo que es, ante todo, un acto de amor a la vida y la música.

Luis Regidor, guitarrista, cantante y compositor, aporta una mirada jazzística y una sensibilidad melódica forjada en proyectos de diversa naturaleza.

Por su parte, Lisandro Mansilla , guitarrista, saxofonista y productor musical, suma su versatilidad y su experiencia en los territorios del folclore latinoamericano, el tango y la improvisación, tejiendo puentes entre culturas y estilos.

Entrada ANTICIPADA en Giglon (12 euros + gastos): enlace aquí.

Entrada taquilla No socios: 12 euros.

PRÓXIMOS CONCIERTOS :

- BOB SANDS BIG BAND & QUIQUE GÓMEZ Sinatra Xmast!! (jazz): Viernes, 12 de diciembre; 20:30 horas. Palacio de la Audiencia. La mejor big band del país por fin en Soria en formato Navidad