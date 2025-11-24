Soria reflexiona esta tarde sobre la imagen como herramienta crítica y creativa

Lunes, 24 Noviembre 2025 09:12

Soria, Jaén, Ponferrada, Alicante y Cuenca acogerán una serie de mesas de reflexión colectiva bajo el impulso de Fundación Contemporánea y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad. Una de estas citas tiene lugar esta tarde en Soria, de 17:00 a 19:00 horas, en el Teatro del Palacio de la Audiencia, con entrada libre hasta completar aforo.

En esta ocasión, la mesa de Soria se centra en la imagen como herramienta crítica y creativa, y como eje fundamental para narrar, cuestionar, conservar y proyectar nuestra identidad colectiva.

El encuentro aborda cómo el lenguaje visual, a través de la fotografía, las artes plásticas, el audiovisual y la creación contemporánea, ha acompañado y modelado los procesos de cambio, memoria, libertad y democracia durante los últimos cincuenta años.

El diálogo cuenta con la participación de voces destacadas de la creación, el pensamiento y la gestión cultural como Alberto Fesser, presidente de La Fábrica y Fundación Contemporánea; César Millán, Librería Las Heras; Mónica Carabias, directora del Centro Nacional de Fotografía, o María Santoyo, directora de PHotoESPAÑA, entre otros.

Serán los ponentes quienes compartan sus reflexiones sobre el papel de la imagen como fuerza transformadora en la cultura y en la sociedad española, tanto en el pasado como en el presente y el futuro.

Las mesas de reflexión colectiva “Cultura en Libertad” tienen como objetivo abrir espacios al público para compartir miradas diversas sobre la profunda transformación cultural que ha vivido España y sobre los retos que están por venir.

Creadores y creadoras de disciplinas como la filosofía, la música, la fotografía, las artes plásticas o la literatura dialogan con profesionales de la gestión cultural para poner en valor la función esencial que desempeña la cultura en la vida democrática, y cómo una sociedad libre no solo la posibilita, sino que también se ve fortalecida por ella.

Estos encuentros, según la Subdelegación del Gobierno en Soria, subrayan el papel decisivo que la cultura ha tenido en la construcción de una sociedad más abierta, crítica y vertebrada, y cómo estas cinco primeras décadas de democracia han sentado las bases para proyectar un futuro común.