Soria amanece con alerta amarilla por vientos, en jornada con cielos cubiertos

Lunes, 24 Noviembre 2025 08:58

Soria ha amanecido hoy lunes alerta amarilla por vientos. De acuerdo a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), será una jornada caracterizada en Soria por cielos cubiertos con lluvia entre la madrugada y la tarde que dejarán paso a un panorama nuboso hasta la última franja del día.

La jornada será nubosa, tendiendo a intervalos nubosos al final del día, con precipitaciones débiles generalizadas, o localmente moderadas principalmente por la tarde.

Pueden ser persistentes en zonas de montaña.

La cota de nieve bajará a unos 1.300 metros al final del día.

Habrá brumas y bancos de niebla, más probables en cotas altas.

Las lluvias serán débiles y dejarán alrededor de 0.5 litros por metro cuadrado sobre las 12:00 horas y 1 litro en torno a las 13:00 horas.

Además, existen pocas posibilidades de tormentas durante la mañana y es muy probable que aparezcan en la segunda mitad del día.

La temperatura máxima de mañana será muy parecida a la que se dio en la jornada del domingo, registrando unos 10 grados (sobre las 19:00 horas) , con unas mínimas que oscilarán los 3 grados, aunque con alrededor de 1 grados de sensación térmica mínima.

Soplará un viento de dirección oeste.

Por otro lado, pasado mañana, el martes, desde la madrugada hasta mediodía, AEMET prevé en Soria una jornada con intervalos nubosos, y alrededor de las 12:00 horas, el panorama evolucionará hacia una mayor nubosidad, a la vez que se podrán registrar lluvias escasas .

Tanto la máxima como la mínima en Soria se mantendrán sin muchos cambios: 9 y 1 grados, respectivamente . También se sucederán vientos flojos de dirección noroeste.

El miércoles es probable que llueva, en tanto que durante la primera mitad del día predominará un panorama de abundantes nubes con nieve escasa y, hasta mitad del día, las nevadas frenarán y el panorama evolucionará hacia una menor nubosidad.

La temperatura máxima descenderá hasta los 6 grados, aunque no habrá muchos cambios en cuanto a la mínima.

De dirección norte, soplarán ligeras brisas de viento.

A lo largo de la última semana de noviembre llegarán, de nuevo, masas de aire frío procedentes de latitudes altas.

Habrá heladas en zonas del interior peninsular.

Tras un lunes lluvioso, las precipitaciones irán disminunyendo y quedando acotadas al extremo norte y Baleares.