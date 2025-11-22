Entrega de los Premios Castilla y León por la Vida

Sábado, 22 Noviembre 2025 17:35

La Hermandad de Donantes de Sangre de Soria ha asistido en la mañana de hoy en Collogos (Burgos) a la entrega de los Premios Castilla y León por la Vida a los donantes de sangre de la comunidad.

El polideportivo de Cogollos ha sido el escenario de la emotiva ceremonia de entrega de los Premios Castilla y León por la Vida, un reconocimiento que la Federación de Donantes de Sangre de Castilla y León otorga a los donantes de cada una de las provincias de la Comunidad, en su franja de edad y sexo, por su compromiso solidario y altruista.

Categorias:

Jóvenes (18-25 años)

Adultos (26-45 años)

Mayores de 46 años

El acto ha contado con la presencia de autoridades locales y regionales, también el gerente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, así como representantes de las hermandades de donantes de sangre y familiares de los galardonados.

El presidente de la Federación, Francisco del Amo Zarco, ha subrayado la importancia de mantener y aumentar las donaciones, especialmente en un momento en que las reservas son críticas, se necesita que cada vez más personas se unan al altruismo de la donación.

El gerente del Chemcyl Miguel Ángel Ortiz de Valdivieso. ha felicitado a los premiados y les ha agradecido su generosidad y compromiso con la donación, que es parte imprescindible de nuestro sistema sanitario.

También ha enfatizado la importancia de este fluido, que no es algo más, sino que es oro, porque no se fábrica, porque es imprescindible para el tratamiento de muchas dolencias y porque se consigue gracias a la solidaridad de personas que lo hacen con amor.

En Castilla y León se realizan más de 110.000 donaciones anuales, situando a la Comunidad entre las más solidarias de España. Sin embargo, la Federación insiste en la necesidad de atraer a los más jóvenes para asegurar el relevo generacional.

El evento ha finalizado con un mensaje común: “Cada donación cuenta. Dona sangre, regala vida”.