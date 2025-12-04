Balonmano Soria se juega una final anticipada ante Confía Base Oviedo

Jueves, 04 Diciembre 2025 17:13

El polideportivo San Andrés acogerá este sábado (18:00 horas) un duelo clave para los intereses del Balonmano Soria en la División de Honor Plata.

El conjunto amarillo recibirá a Confía Base Oviedo, equipo que llega a Soria con dos puntos de ventaja en la clasificación y que se ha consolidado como uno de los rivales directos por los objetivos de la temporada.

El encuentro tiene además un componente emocional añadido: el regreso a Soria de tres figuras muy queridas por la afición.

En el banquillo asturiano estará Dani Bandrés, exentrenador del club, acompañado en la pista por los jugadores Javi Sanz y Raúl Blanco, también examarillos.

Tres nombres vinculados a etapas recientes y de gran recuerdo para la hinchada.

Desde el cuerpo técnico soriano se ha destacado la importancia del choque, subrayando que se trata de “un partido marcado en rojo”, tanto por la necesidad de puntuar como por la igualdad existente en la parte intermedia de la tabla.

El club soriano ha realizado un llamamiento a su afición para llenar el San Andrés y crear el ambiente de las grandes citas.

El apoyo del público será, una vez más, un factor determinante para empujar al equipo en un duelo que puede marcar el rumbo del tramo central de la competición.