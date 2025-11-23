Balonmano Soria pierde por la mínima frente al gallego Cisne (31-32)

Domingo, 23 Noviembre 2025 09:07

El Balonmano Soria ha perdido por la mínima en el pabellón de San Andres frente al Club Cisne Colegio Los Sauces (31-32), en un choque crucial en la undécima jornada del Campeonato Estatal de División de Honor Plata Masculina.

https://resultadosbalonmano.isquad.es/competicion.php?id_superficie=1&seleccion=0&id_categoria=2522&id_temp=2526&id_ambito=1&id_territorial=9999#

Los de Oriol Castellarnau han gozado de cuatro goles de ventaja en algunas fases del encuentro pero la segunda parte, muy igualada, ha caído del lado del equipo gallego (31-32).

La primera mitad se ha caracterizado por un intercambio constante de goles.

El equipo local han comenzado fuerte, con Benjamin Rodrigo abriendo el marcador rápidamente a los 2:19 minutos.

Martin Santano se ha mostrado especialmente activo, anotando varios goles desde su posición como extremo izquierdo, destacándose también Marcos Vinicius, que ha contribuido significativamente al ataque con lanzamientos precisos desde el lateral derecho.

Por parte del equipo visitante, Joao Pedro Fialho Ferreira ha realizado jugadas clave y se ha convertido en uno de los principales artífices al desbordar por las bandas y finalizar varias ocasiones.

La defensa soriana ha tenido problemas para contener a Alejandro López y Xoan Fernández que han conseguido anotar consecutivamente desde posiciones cercanas a la portería.

A medida que avanzaba la segunda mitad, el partido ha tomado una nueva dinámica.

A pesar de un inicio prometedor para Soria con gol temprano de Marcos Vinicius, a los 22 segundos, Cisne ha respondido firme manteniendo una ventaja crítica gracias a Iago Costas quien no solo ha anotado sino que también ha facilitado oportunidades para sus compañeros.

En esta etapa decisiva, las exclusiones han comenzado a afectar al equipo local permitiendo a los visitantes aumentar su margen.

Xoan Fernández ha brillado particularmente durante esta fase final; merced a su capacidad para convertir penaltis bajo presión, que ha resultado fundamental cuando han cerrado diferencias cruciales a finales del encuentro.

El partido ha culminado con un emocionante intercambio donde cada gol era respondido inmediatamente hasta llegar al pitido final con un resultado apretado 31-32 favorable al equipo visitante.