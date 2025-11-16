Balonmano Soria pierde en su visita a Puerto de Sagunto (34-29)

Domingo, 16 Noviembre 2025 08:51

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto sigue imparable en el Pabellón Port de Sagunt, tras derrotar al Balonmano Soria por 34-29, en un partido correspondiente a la décima jornada de la División de Honor Plata Masculina.

Mientras que el equipo local buscaba consolidarse en la parte alta de la tabla, el visitante intentaba salir de los últimos lugares.

Con una primera mitad muy equilibrada, ambos conjuntos mostraron su capacidad ofensiva.

La primera parte comenzó con un gol rápido de Fertiberia a través de Alberto Serradilla Cuenca (00:33), quien mostró su agilidad en ataque.

Sin embargo, Pedro Berrio Valdor respondió inmediatamente por Soria (01:08), estableciendo así un ritmo intenso desde el inicio. La exclusión de Ruben Etayo Barba por parte del equipo visitante a los 01:15 pudo haber sido un punto clave que permitió a Fertiberia mantener presión sobre la defensa rival.

A lo largo del primer tiempo, Martin Santano Estebanez se destacó con goles importantes para Soria; sus lanzamientos precisos desde posiciones difíciles mantuvieron al equipo en la pelea. El empate y las diferencias mínimas hicieron que cada gol tuviera un peso significativo.

Fertiberia logró abrir una pequeña ventaja hacia el final de la primera parte gracias a varios goles consecutivos y una sólida actuación defensiva liderada por Antonio Capitan Barjola. Al finalizar los primeros 30 minutos, el marcador reflejaba un ajustado 16-14 favorable al local.

En la segunda mitad, Soria comenzó fuerte con un gol temprano de Martin Ezequiel Delfini (00:22), pero rápidamente Fertiberia recuperó el control gracias a Nicolas Patricio Zungri y su habilidad para encontrar espacios en la defensa contraria. A partir del minuto 05:09 donde Capitan Barjola anotó tras una jugada rápida, se notó cómo Fertiberia comenzaba a marcar territorio.

Sorprendentemente, las decisiones tácticas tomadas por Fernando Calero Carreres fueron fundamentales; hizo ajustes defensivos que limitaron las oportunidades claras para Soria. En este contexto, Nicolás Patricio Zungri no solo aportó en ataque sino también recuperando balones clave con robos estratégicos durante toda la segunda parte.

A medida que avanzaba el tiempo, los errores forzados por Fertiberia ante un adversario cada vez más fatigado llevaron al resultado final contundente de 34-29. La solidez defensiva y las transiciones rápidas fueron determinantes para asegurar esta victoria significativa.