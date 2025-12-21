Balonmano Soria cede al potencial de Fundación Agustinos Alicante (23-36)

Domingo, 21 Diciembre 2025 09:00

Balonmano Soria ha cedido ante el potencial de la Fundación Agustinos Alicante (23-36), tras dos victorias del equipo local.

Las expectativas eran altas, dado que el Club Balonmano Soria buscaba una victoria crucial para salir del fondo de la tabla, mientras que la Fundación Agustinos Alicante se encontraba en una posición más favorable y aspiraba a consolidar su puesto entre los mejores.

El inicio del partido ha mostrado una clara estrategia ofensiva por parte de ambos equipos.

La Fundación Agustinos Alicante, liderada por Francisco Javier Bodi Valdes, quien ha anotado tres goles consecutivos en los primeros minutos, ha marcado rápidamente el ritmo con un juego fluido y dinámico.

En respuesta, el Club Balonmano Soria ha intentado ajustar su defensa pero ha sufrido las consecuencias ante un ataque contundente.

A lo largo del primer tiempo, los locales han logrado encontrar algunos momentos brillantes; Marcos Vinicius ha destacado al marcar goles clave desde el lateral derecho.

Sin embargo, las múltiples exclusiones y errores defensivos han permitido que los visitantes ampliaran su ventaja rápidamente.

En la segunda mitad, el Club Balonmano Soria ha salido decidido a reducir distancias.

Benjamin Rodrigo ha sido fundamental en esta fase al anotar varios goles cerca del área rival.

A pesar de sus esfuerzos iniciales y algún buen momento defensivo por parte de Francisco Revuelta Mora como portero local, la presión ejercida por la Fundación Agustinos Alicante ha sido incesante.

Casi todos los ataques han acabado en gol para los visitantes gracias a su versatilidad ofensiva y efectividad desde seis metros; Hugo Ponce De Leon ha aportado también un par de tantos vitales que cimentaron aún más su dominio sobre el encuentro.

El resultado final (23-36) refleja no solo una victoria clara para la Fundación Agustinos Alicante sino también las diferencias estratégicas entre ambos equipos durante todo el partido.

Este resultado complica aún más la situación para el Club Balonmano Soria en busca de puntos valiosos hacia finales de temporada mientras que solidifica a los visitantes dentro del grupo puntero.