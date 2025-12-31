El club Balonmano Soria organiza el 3 de enero jornada de Puertas Abiertas

Miércoles, 31 Diciembre 2025 08:46

El Club Balonmano Soria celebrará el próximo sábado 3 de enero una nueva jornada de Puertas Abiertas, dirigida a niños y niñas de entre 5 y 14 años, con el objetivo de acercar el balonmano a los más jóvenes y fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas.

La actividad tendrá lugar en el polideportivo San Andrés, en horario de 11:00 a 12:30 horas, y permitirá a los participantes disfrutar de una mañana de juegos, ejercicios y aprendizaje en un entorno lúdico y formativo.

La jornada estará dirigida por el entrenador del primer equipo, Oriol Castellarnau, junto a entrenadores del Club Balonmano Soria, quienes compartirán su experiencia y valores con los asistentes, en una iniciativa que busca reforzar el vínculo entre el club, el deporte base y la ciudad.

El Club Balonmano Soria ha destacado en un comunicado que esta actividad forma parte de su compromiso con la promoción del balonmano y el deporte base, ofreciendo una experiencia cercana y participativa junto a los protagonistas de la División de Honor Plata.

La participación es gratuita, siendo únicamente necesario acudir con ropa deportiva y ganas de disfrutar del balonmano