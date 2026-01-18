El Balonmano Soria retoma liga con derrota en su visita al Eivissa (33-26)

Domingo, 18 Enero 2026 09:22

El Balonmano Soria ha retomado la competición de División de Honor Plata, tras el parón navideño, con una derrota en su visita al Trasmapi HC Eivissa (33-26) que vendió cara hasta la segunda mitad.

A pesar del resultado, el equipo soriano ha vendido muy cara su derrota en el encuentro correspondiente a la jornada 16 de División de Honor Plata, la primera de la segunda vuelta.

Trasmapi y Balonmano Soria mostraron imprecisiones en el inicio, aunque fueron asentándose con el paso de los minutos sin que ninguno lograra abrir brecha en el marcador.

El entrenador local, poco conforme con el inicio de los suyos, solicitó su primer tiempo muerto en el ecuador del primer periodo con 4-5 en el electrónico, buscando frenar las salidas rápidas de un Soria que castigaba cada pérdida con transiciones muy veloces.

El ajuste defensivo surtió efecto: los locales subieron líneas, cerraron espacios y comenzaron a correr, lo que les permitió firmar la primera ventaja significativa (9-7) y obligar al técnico visitante a detener el encuentro.

El parón no sentó bien al cuadro soriano, que perdió el pulso del partido.

El Trasmapi aprovechó el momento para poner tierra de por medio, apoyado en una defensa mucho más sólida y en la seguridad bajo palos de Broto.

Los ibicencos alcanzaron su máxima renta antes del descanso, al que se llegó con 14-10 y la sensación de que el partido empezaba a teñirse de naranja.

El inicio de la segunda mitad fue un calco del primero, con el Trasmapi atascado en ataque y un Balonmano Soria empeñado en reengancharse al encuentro.

Los visitantes llegaron a colocarse a dos goles, pero los locales supieron gestionar el momento crítico y castigaron con rápidas transiciones para volver a abrir brecha (20-14 en el minuto 10), lo que obligó a Oriol Castellarnau a pedir un nuevo tiempo muerto.

A partir de ahí, el partido quedó prácticamente sentenciado.

El Trasmapi rompió el choque con un parcial contundente, alcanzó ventajas de hasta ocho goles y manejó el tramo final con madurez, sin conceder opciones a un rival que no encontró la manera de frenar el vendaval ibicenco.