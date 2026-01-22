alonmano Soria recibe una de las canteras más prolíficas del balonmano español

Jueves, 22 Enero 2026 14:23

El Club Balonmano Soria afronta este sábado una nueva jornada en la División de Honor Plata recibiendo en el polideportivo San Andrés (18:00 horas) al Barça Atlètic, filial del FC Barcelona y uno de los proyectos formativos más reconocidos del balonmano nacional.

El encuentro supondrá, además, el primer partido de la segunda vuelta como local para el conjunto soriano, una cita especialmente importante tras el arranque de esta fase de la competición y en la que el equipo buscará sumar puntos con el respaldo de su afición.

El Barça Atlètic destaca por ser una de las canteras más prolíficas del balonmano español, con un modelo de trabajo orientado a la formación de jugadores para la élite.

En su plantilla figuran jugadores que participan de manera habitual en dinámicas del primer equipo y que ya cuentan con experiencia en Liga ASOBAL.

Entre ellos se encuentra Adrian Solà, con presencia activa en convocatorias del primer equipo, así como el guardameta Saric, hijo de un histórico del FC Barcelona, y otros jóvenes que ya han tenido minutos en la máxima categoría.

También forma parte del filial Miguel Ángel Martín, que debutó con el primer equipo firmando once goles en su primer partido oficial.

El conjunto azulgrana cuenta además con perfiles como Rocas, campeón del mundo en categorías inferiores, o Manuel Ortega, hijo del actual entrenador del primer equipo, integrados en un bloque con amplia representación en selecciones nacionales de formación.

Mas allá de los nombres propios, el Barça Atlètic se caracteriza por su alta intensidad, velocidad en el juego, calidad técnica y profundidad de plantilla, lo que convierte cada enfrentamiento ante el filial blaugrana en una prueba de máximo nivel competitivo.

Para Balonmano Soria, el duelo representa una oportunidad de medirse a uno de los referentes del balonmano formativo español y de reafirmar su fortaleza como local en una pista que está siendo clave durante la temporada.

Desde el club soriano se ha realizado hoy un llamamiento a la afición soriana, invitando a llenar el San Andrés en este primer partido de la segunda vuelta en casa y a acompañar al equipo en un encuentro de gran exigencia y atractivo deportivo.