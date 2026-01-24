El Balonmano Soria inicia segunda vuelta frente al Barça Atlètic en el San Andrés

Sábado, 24 Enero 2026 16:23

El Balonmano Soria afronta este sábado a las 18:00 horas en el polideportivo San Andrés el primer partido de la segunda vuelta en la División de Honor Plata, con la visita del Barça Atlètic, uno de los equipos con mayor proyección de la categoría.

El conjunto soriano regresa a casa tras el último desplazamiento y se mide a un rival que destaca por su juventud, intensidad y calidad técnica, dentro de la estructura formativa del FC Barcelona. El filial blaugrana se caracteriza por un juego dinámico, con transiciones rápidas y una plantilla con jugadores en pleno proceso de crecimiento deportivo.

Entre los nombres propios del equipo visitante se encuentran Adrian Sola, con participación habitual en dinámicas del primer equipo azulgrana, el guardameta Saric, o Miguel Ángel Martín, que protagonizó un destacado debut en la categoría. Junto a ellos, jugadores como Quim Rocas o Manuel Ortega, hijo del actual entrenador del primer equipo, completan un bloque con talento y recorrido dentro del panorama nacional.

Para el Balonmano Soria, el encuentro supone una nueva oportunidad de seguir sumando sensaciones en la competición y de medir su nivel ante uno de los filiales más exigentes del campeonato, en un partido que se prevé de alta intensidad y ritmo elevado.

Además, en una jornada marcada por las bajas temperaturas y la presencia de nieve en la ciudad, el Polideportivo San Andrés se presenta como una alternativa deportiva para disfrutar del balonmano en directo, en un choque atractivo tanto para aficionados como para público general.

El club espera contar con el apoyo de la afición en este primer compromiso de la segunda vuelta en casa, en un duelo que enfrenta a dos equipos con propuestas diferentes pero con un denominador común: el protagonismo de la juventud y la formación